Ordena López Obrador indagar contratos a modo en SEP

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó indagar la entrega de más de 448 millones de pesos en contratos a modo desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en la gestión de Cuauhtémoc Sánchez Osio.

"No tengo información al respecto, pero vamos a investigar. Volvemos a lo mismo, nosotros no somos corruptos, y si hay un acto de corrupción en el Gobierno se castiga a quien sea, no hay impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie.

"La gente votó por un cambio verdadero y lo principal si me preguntan de nuevo ¿cuál es el plan?, ¿qué es lo que se está haciendo y seguirán haciendo? Dígalo en una frase, usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo en un solo pie: acabar con la corrupción ese es el plan", señaló en conferencia matutina.

El Conafe, órgano que depende de la SEP para la promoción de la educación en zonas marginadas, realizó estas compras entre septiembre y diciembre de 2019 con proveedores cercanos a su director, empresas que se habrían coludido para resultar beneficiadas y compañías sancionadas por organismos internacionales.

Algunos de los beneficiarios son empresas que apoyaron a Sánchez Osio cuando fue candidato a Jefe Delegacional de Tlalpan, en 2015, por la coalición PRI-PVEM.

En esa elección, el hoy director de Conafe fue derrotado por la candidata de Morena a la demarcación, Claudia Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno de la CDMX.