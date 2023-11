Ordena INE a Xóchitl bajar tres spots

Ciudad de México.- Por no acreditar la condición de precandidata de Xóchitl Gálvez en tres spots de precampaña, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a PAN y PRD sustituir los anuncios y a las concesionarias de televisión detener la programación de los mismos.

En sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los consejeros Claudia Zavala, Rita López y Arturo Castillo determinaron por unanimidad sustituir los promocionales de televisión y detener su transmisión, debido a que no cumplen con requisitos establecidos para la etapa de precampañas.

La Comisión determinó que los anuncios impugnados por Morena no cumplen con el requisito establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de señalar de manera expresa que Xóchitl Gálvez es precandidata, de modo que los materiales denunciados podrían configurar una sobreexposición de la denunciada.

"Una de las reglas principales de la precampaña, es que se indique la calidad de precandidata de la persona y que se trata de un proceso interno y que está dirigido a militantes o integrantes de un órgano de un partido político, la ley es muy específica y existen reglas que tenemos con mucha claridad para los precandidatos", dijo la consejera Claudia Zavala.

De este modo, PAN y PRD deberán sustituir los promocionales, en un plazo no mayor a seis horas, y las concesionarias de televisión que estén obligadas a la transmisión, deberán detenerla en un plazo que no podrá exceder de 12 horas.

Piden indagar spots de MC

El PAN denunció a Movimiento Ciudadano (MC) y a Samuel García, por actos de carácter proselitista y su difusión en redes sociales, pese a ostentar el cargo de Gobernador de Nuevo León, así como por la difusión de los promocionales "Tú ya me conoces", "Futuro" y "Me dijeron que no había lugar", por incumplir las reglas de difusión durante las precampañas.

La Comisión, por mayoría de votos, ordenó devolver el asunto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que se realicen mayores diligencias.

Respecto a la probable promoción personalizada, el tema será analizado en el fondo por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).