Ordena INE a partidos regresar 54.6 mdp

Ciudad de México— Los partidos políticos y candidatos independientes que participaron en la elección del año pasado deberán regresar 54.6 millones de pesos de remanentes del financiamiento público de campaña que no ejercieron, así lo acordó el Instituto Nacional Electoral.

En su sesión de este jueves, el Consejo General del INE dio un plazo de cinco días para que ese dinero se ingrese a la tesorería federal y a las de los estados.

"Los remanentes que no sean reintegrados en el plazo establecido, serán descontados de las prerrogativas que reciban los partidos políticos este año.

"Mientras que en el caso de los candidatos independientes que no realicen el reintegro de los remanentes en el plazo señalado, las autoridades electorales deberán dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho proceda, a efecto de que el adeudo se clasifique y tenga tratamiento de un crédito fiscal", informó el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Benito Nacif Hernández.

Los candidatos independientes también registran cuentas por pagar por un monto de 20.8 millones de pesos que no liquidaron, y para ello la Unidad Técnica de Fiscalización deberá iniciar los procedimientos administrativos sancionadores respectivos.

Por otra parte, se avaló que los institutos políticos puedan pagar multas, impuestos pendientes y deudas a proveedores del ejercicio 2018, con dinero no gastado del financiamiento público recibido en ese periodo.