Ordena INE a PAN sustituir spot sobre Barbosa

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) sustituir un spot de radio en Puebla en el que se acusa que Barbosa ha sido denunciado por "múltiples delitos".

En sesión extraordinaria urgente, concluyó que el material no contiene referencias que identifiquen al partido responsable del mensaje, lo que podría generar confusión en el electorado y afectar el voto razonado en el actual proceso electoral extraordinario en Puebla.

Con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, y el consejero Benito Nacif, la Comisión determinó dictar las medidas cautelares solicitadas por Morena por uso indebido de la pauta, e instruyó al PAN a sustituir el promocional en un plazo no mayor a seis horas.

La Comisión de Quejas y Denuncias también vinculó a las concesionarias de radio para que, en un plazo no mayor a 12 horas, se abstengan de difundir el spot y realicen, en un plazo que no podrá exceder las 24 horas, la sustitución pertinente.

"Se advierte que contiene una serie de señalamientos vinculados con Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, sin embargo, en ninguna de sus partes contiene referencia, elemento o dato de identificación del partido político responsable de su emisión", señala el proyecto aprobado.

El spot de radio, titulado "Puebla es tuyo V2 Enrique Cárdenas Radio" e identificado con el folio RA00604-19, señala que Barbosa ha sido denunciado en plena campaña por "múltiples delitos", entre ellos lavado de dinero.

"Déjeme le cuento: Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República a Barbosa, para que se le investigue por la-va-do de dinero, compra fraudulenta in-mo-biliaria, y enriquecimiento ilícito, entre otras fechorías, seguiremos pendientes de esta amplia investigación para que usted conozca toda la verdad", se escucha en el spot.

Las consejeras y consejero no discutieron los señalamientos hacia Barbosa, por no ser materia de la queja, se limitaron a analizar si había elementos para identificar al emisor del mensaje, es decir, Acción Nacional.

Favela recalcó que al no identificar al emisor, el promocional puede causar confusión al electorado, y recordó que las reglas que rigen la materia electoral establecen que cada mensaje que se paute en radio y televisión debe identificar el partido al que pertenece.