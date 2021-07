Ordena INE a legisladores de Morena no promover consulta

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y en los Congresos estatales suspender la propaganda que realizan sobre la consulta popular del 1 de agosto, al considerar que influyen de manera indebida en el electorado.

Mientras que exhortó al Senado a no realizar acciones de promoción en los próximos días.

La Comisión de Quejas resolvió procedente una demanda del panista Federico Döring contra la diputación de Morena en la Cámara baja por pagar una publicación en la portada del periódico La Jornada, la cual ha aparecido todos los días desde hace una semana.

Los consejeros recordaron que la única autoridad facultada para promover el sondeo es el INE; y el Poder Legislativo, al ser una dependencia a la que se les vinculará el resultado de la consulta, tiene la obligación de ser neutral e imparcial.

Criticaron a los diputados por mentir en su publicidad sobre lo que se votará el domingo, pues, aseguraron, no hablan de la pregunta que aparecerá en la boleta, sino insisten en que se juzgarán diversas acciones realizadas en sexenios pasados y que se juzgarán a ex Presidentes.

"¿Es válido que estén promoviendo la consulta? Es una atribución única, entre las autoridades del Estado, para el INE. Lo que no le está marcado expresamente por la Constitución (al Poder Legislativo) le queda prohibido.

"El Congreso debe esperar el mandato del ejercicio directo, sin interferir en él, porque se convierte en una especie de juez y parte y eventualmente ser un obstáculo para la libre expresión de la libertad popular", indicó el consejero Ciro Murayama.

Cuestionó que tampoco sería válido que otro grupo parlamentario use recursos públicos para promover el "No" de la consulta.

La consejera Adriana Favela argumentó que han sido flexibles en permitir la promoción que hacen líderes partidistas o partidos porque no están involucrados servidores públicos.

"Pero cuando ya se trata de una campaña propagandística (como ésta) estamos ante una situación distinta y se vulnera el principio de neutralidad", dijo.

La consejera Claudia Zavala recordó que el INE está realizando la consulta con la normatividad del 2014, no la ley secundaria posterior, por lo que se podría hacer una mala lectura de las facultades de los involucrados.

"No es de gratis que se exija la imparcialidad, porque se le deja a INE la promoción para la no intervención de otros poderes", señaló.

A la Jornada le ordenó no sólo no realizar otros contratos con legisladores sobre la difusión de la consulta, sino que las publicaciones pendientes no se efectúen.