Ordena AMLO revisión de consulados en EU

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hacer una revisión de los consulados en Estados Unidos para que funcionen mejor en la defensa de los connacionales en ese país.

"Yo estoy de acuerdo que hace falta un análisis, una revisión, para que funcionen mejor los consulados. Siento que debemos defender a los migrantes.

"Por ejemplo, hay un ofrecimiento de regularizar migrantes, que no se ha cumplido".

El mandatario insistió en que los consulados deben convertirse en en procuradurías para la defensa de los migrantes.

"(Revisar) si los cónsules está actuando adecuadamente, si se defiende a los migrantes, pero con profesionalismo y con verdad, pero no con el quítate tú, para ponerme yo, no con politiquería, nada de que me cae mal este cónsul y no quiero que esté. Pero si el cónsul no defiende a los paisanos, no va a la oficina y se la pasa de vacaciones, entonces sí".

"Hay legisladores de los 2 partidos que se la pasan cuestionando a los mexicanos. Ya vamos a empezar a actuar, con todo respeto, el que maltrate a los mexicanos, que por necesidad han ido a buscarse la vida a Estados Unidos los que los maltraten, los discriminen, esos no deben de tener votos de los mexicanos, no, ni el partido que los postula ni el candidato".

"Para que vean lo que se siente, ¿cómo se va a votar por alguien que se dedica a tratar mal al migrante? Todos los seres humanos somos migrantes, todos y la gente no se va de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto sino por necesidad".

En mayo, el tabasqueño dijo que, aunque respeta su política interna, va a denunciar a candidatos de Estados Unidos que en sus discursos de campaña emitan mensajes en contra de mexicanos que viven en ese país.