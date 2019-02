Ordena AMLO difundir bienes de servidores, aunque se nieguen

Ciudad de México— El presidente López Obrador informó que dio la instrucción a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de dar a conocer todos los bienes de servidores, aún de quienes hayan planteado no hacerlo.

"Hablé precisamente con la secretaria de la Función Pública para ya no dar motivo a malas interpretaciones que ya no tenga Jesús que estar aquí compareciendo y ya le instruí que oprima un botón y que se de a conocer todo", dijo.

"También para que no le echen la culpa a la secretaria de la Función Pública fue una instrucción que ya di, digo, no ustedes, sino que si hay algún servidor público que haya planteado que no iba a dar a conocer bienes y demás, como ya hubo el compromiso de que todos iban a cumplir, ya ayer di la instrucción de que se hacen públicos todos los informes".

Reforma publicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió revelar en su declaración patrimonial poseer desde el 2009 un penthouse en Houston con valor actual superior al medio millón de dólares, equivalente a unos 11.1 millones de pesos.

Ante esto, la SFP dijo que si departamento no aparece en su declaración patrimonial es porque lo registró a nombre de alguien más o no lo declaró.