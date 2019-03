Ordena AMLO ceder ante CNTE

Ciudad de México— Ante la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la nueva reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la SEP eliminar todo aquello que “afecte” a los maestros.

Después de que el dictamen fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, el mandatario sostuvo que instruyó al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a dar a los docentes toda la información sobre la iniciativa.

“Pero en todo aquello que pueda significar afectar a los maestros he dado instrucciones de que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales, no.

“Voy a pedirle a Esteban Moctezuma que hable y dialogue con los maestros, que informe y que se quite todo lo que pueda ser utilizado contra los maestros”, planteó el presidente.

La reforma no considera que los maestros puedan tener decisión sobre la entrega de plazas educativas, como lo demanda la CNTE.

Sobre este tema, el mandatario advirtió que tampoco se permitirá la venta de plazas ni la corrupción.

“Hay grupos que son conservadores, con apariencia de radicales, y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros. Entonces no, no somos iguales, no somos simuladores.

“No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina, eso no, corrupción no, no se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas, de izquierda o de derecha, la corrupción no se permite a nadie, se acabó", planteó.

Miembros de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca se reunieron con diputados y funcionarios federales en la SEP, y después de una reunión de cuatro horas declararon un receso para hacer llegar a sus bases los planteamientos oficiales.

De acuerdo con los participantes, en la reunión los funcionarios aseguraron a los maestros que la evaluación no será punitiva, sino formativa, y que el nuevo enfoque de la evaluación no los afectará como maestros frente a grupo.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que el dictamen de la reforma educativa no se llevará al pleno hasta que no se haya agotado el diálogo con la CNTE.