Oran por jesuitas y 122 mil asesinados en México

Ciudad de México.- Una Jornada de Oración por la Paz se realizó este domingo por los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora ultimados en junio pasado en Chihuahua y las más de 122 mil personas asesinadas en lo que va de este sexenio.

"Son actos que se realizan en todas las iglesias del país; se pidió en este día hacer la intención especial por los sacerdotes asesinados en México; del 90 al 2022 van 61 sacerdotes asesinados y dos desaparecidos", aseguró en entrevista Jorge Atilano, asistente de provincial en el sector social de los jesuitas.

En julio, dijo Atilano, se llevará a cabo una jornada de oración también por los más de 100 mil desaparecidos en el sexenio, así como por los feminicidios y asesinatos de líderes sociales y periodistas.

"Lo que queremos es generar esta memoria para construir la paz", aseguró.

También orarán por victimarios

El 31 de julio, adelantó el religioso, habrá una oración por los victimarios.

"Son personas que con nuestra oración pueden tener una conversión para que dejen de hacer daño a la comunidad", expresó.

Atilano sostuvo que la violencia es histórica y el primer pico fue en 2010 y de ahí ha estado subiendo y bajando.

"Pero no se ha logrado revertir la tendencia", aseguró.

En un mensaje en la Estela de Luz, donde se convocó a los líderes religiosos y sociedad civil, Atilano comentó que los credos están reunidos por un deseo de justicia, reconciliación y paz.

"Desde aquí surge un grito de indignación: 'No más desaparecidos, no más feminicidios, no más migrantes masacrados, no más pueblos indígenas sumergidos en el miedo, no más muertes violentas".

La violencia brota por todos lados y estamos delante de alianzas y complicidades e instituciones rebasadas, advirtió.

Para construir la paz, añadió Atilano, se requiere de la participación de todos los sectores sociales.

Los sacerdotes jesuitas Campos y Mora y un guía de turistas fueron asesinados el pasado lunes 20 de junio en una iglesia en el municipio de Urique, en Chihuahua.