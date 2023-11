Oposición no tiene personal, dice AMLO ante pugna morenista

Tijuana, BC.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de los partidos de Oposición que postularán a ex militantes de Morena inconformes con la designación de candidatos.

Desde Tijuana, el Mandatario consideró que algunas fuerzas políticas tienen que recurrir a esas estrategias porque "no cuentan con mucho personal".

En medio de las pugnas internas de Morena, por la definición de candidaturas para 2024, el tabasqueño insistió en que los tiempos del dedazo quedaron atrás y consideró que, quienes esté inconformes, tienen derecho a protestar.

Cuestionado sobre la salida de Lucy Meza de Morena para ser candidata del Frente Amplio por México en Morelos, el Presidente dijo que el que se inconforma tiene derecho a protestar, pero no abundó en el tema de Morena y aprovechó para criticar a sus adversarios.

"Ahora, en el caso de algunos partidos, se hacen encuestas a ver quién está mejor y es la gente la que decide", afirmó AMLO.

"Y el que se inconforma pues también tiene derecho a protestar, somos libres y hay varios partidos".

"Hay unos que pues no tienen mucho personal (sonríe), antes se decía cosas que ya no puedo repetir. No, sería nota hasta en Tepetitán, pero no tienen", lanzó.

Ayer, la definición de candidaturas en Morena comenzó a generar fracturas.

La senadora Lucy Meza renunció a ese partido y 12 horas después se había convertido en aspirante del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) para la Gubernatura de Morelos.

Este viernes, la dirigencia nacional de Morena dará a conocer a los aspirantes del partido a las ocho Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo que podría ampliar las fracturas al interior del partido.

Desde Tijuana, López Obrador pidió tenerle confianza a la gente.

"Vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos y hay que tenerle confianza a la gente", agregó.

Recordó que antes se elegía a los candidatos por dedazo.

"¿Antes cómo se elegía? El dedazo, si hubiese sido por el dedazo ella (señaló a la Mandataria de Baja California) no sería Gobernadora, bueno, ni yo tampoco Presidente", expresó.

"Antes había una fórmula que se echó a andar con Porfirio Díaz, según la cual el Presidente ponía a los Gobernadores, diputados federales y senadores. Se llegó a decir, soy senador porque así lo dispuso el señor Presidente. El pueblo ausente, no existía, era el dedazo, el destape, la cargada, el besamanos, etcétera".

"Ya la gente está muy despierta, no es fácil, pero hay libertad y al final pues es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto, sin entregar dinero público para favorecer a ningún partido, candidato, nada de frijol con gorgojo, patos, chivos, marranos, las tarjetas Monex, Soriana, por los votos, solo volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos".