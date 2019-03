Oposición en San Lázaro descalifica primeros 100 días de gobierno de AMLO

Líderes parlamentarios de los partidos de oposiciónen la Cámara de Diputados descalificaron los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusaron que en el periodo hubo confrontación, contradicciones y ocurrencias.

Por el contrario, el líder de la fracción de Morena, el partido en el poder, Mario Delgado, celebró las acciones emprendidas por el gobierno en temas como el robo de combustible y los programas sociales puestos en marcha, por lo que dijo, “le pondría un 10”.

“Yo creo que es un saldo muy positivo para el país, normalmente se dice que el Gobierno genera desgaste, el Presidente se ha fortalecido del 1 de diciembre a la fecha, hay una gran esperanza en el país, creo que ha marcado claramente cuáles son sus prioridades”, dijo Delgado.

En cambio, el líder parlamentario del PRI, René Juárez Cisneros, expresó que el gobierno resultó “muy bueno” para destruir, confrontar, descalificar y para las ocurrencias.

“Entonces sí es muy bueno en esos aspectos, es muy bueno para tratar con el discurso de cambiar la realidad. La realidad es una y el discurso es otro. Entonces para eso, muy bueno”, expresó el también exgobernador de Guerrero.

La lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que en los tres primeros meses se han caracterizado por una serie de “incongruencias y errores que han repercutido en las políticas económica y social, así como en el cumplimiento de los derechos humanos”.

Tanto el líder priista como la perredista coincidieron en que fue un error cancelar la construcción del Nuevo Internacional Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) con el argumento de “una consulta a modo” que, además, acusaron “no atendió el marco constitucional”.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Jorge Luis Preciado afirmó que en los primeros 100 días de la administración lopezobradorista han tenido “claroscuros y contradicciones”.

“Es un presidente que todavía no termina de arrancar, ahorita son muchas declaraciones llenas de intenciones, pero en concreto no hemos visto que a 100 días del inicio de su gobierno haya resultados. Creo que no hay que descalificarlo, hay que esperar”, sostuvo.