Oposición busca inversión con bajos salarios, dice Sheinbaum

Aguascalientes, México.- En Aguascalientes, entidad gobernada por la panista Teresa Jiménez, la morenista Claudia Sheinbaum criticó la estrategia económica de la oposición al señalar que sus mandatarios buscan inversiones privadas con bajos salarios.

"Aguascalientes en las últimas encuestas del Inegi muestra que es uno de los estados... le llaman con más pobreza laboral por los bajos salarios. Aquí se presume que hay inversiones, igual que en Guanajuato (PAN), pero los salarios son de los menores que hay en el país", refirió la precandidata de la coalición Seguiremos Haciendo Historia.

"Para nosotros es distinto, nosotros lo que queremos es salario digno, trabajo digno para los mexicanos y para las mexicanas'', agregó.

En la Plaza Principal Benito Juárez, en el Municipio de Jesús María, indicó que en esa entidad se privatizó el agua potable, pero aseguró que eso provocó que se elevara el costo devengado por la ciudadanía por el servicio.

"Aquí en Aguascalientes lo han vivido, dijeron que se privatizaba el agua e iba todo a estar mejor y ¿qué pasó? Más altas tarifas", expuso.

Tras mencionar esto, Sheinbaum presumió que con una estrategia contraria, al quitar las concesiones de la comercialización del agua cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consiguió una mayor recaudación.

Aclaró que el movimiento de la Cuarta Transformación busca garantizar que haya inversión privada, pero indicó que esta debe acompañarse con salarios dignos, al afirmar que en gobiernos anteriores a los que llamó neoliberales incluso presumían la "mano de obra barata" para atraer a empresarios extranjeros.

"Claro que queremos inversiones privadas, nos ayudan a generar empleos, pero no queremos inversiones privadas con bajos salarios, con condiciones de trabajo que no sean dignas para los mexicanos y para las mexicanas".

"No es cierto que lo que se administra en manos privadas es mejor que lo que administra el Gobierno, el problema es que antes, no en la Ciudad, bueno sí en la Ciudad en la Administración pasada, no con el presidente López Obrador, obviamente, pero qué fue lo que pasó en México, en el país dijeron que privatizaban y se iba a acabar la corrupción y ¿qué pasó? más corrupción", añadió.

Aseveró que el primer titular del Ejecutivo federal emanado de Morena logró la inversión extranjera más alta de la historia del país.

"El pueblo está cansado de este modelo, hay que organizarnos, hay que trabajar", señaló en este encuentro con militantes y simpatizantes.

La precandidata del partido en el poder, el PT y el PVEM prometió que de ganar la silla presidencial para el siguiente sexenio, mantendrá la política de "primero los pobres".

"Hoy tenemos a un Gobierno que mira por el pueblo de México. Dejó de ver a unos cuantos. Vivimos un modelo llamado neoliberal que se convirtió en un modelo donde el Gobierno estaba al servicio de los meros de arriba. No puede haber un Gobierno que se dedique de nuevo a mirar a los de arriba, hay que seguir mirando abajo'', destacó.

"Para que haya desarrollo, no puede haber millones de mexicanos que se queden atrás, para que haya bienestar, para que haya crecimiento económico tiene que disminuir la pobreza, las desigualdades'', afirmó.

En el evento, y con la intención de crear simpatía con los presentes, la morenista mencionó que el Municipio lleva el mismo nombre que el de su esposo.

"Les voy a decir una cosa, es el mismo nombre de mi esposo que está aquí, Jesús María, así se llama, ¡tocayos!".