Operan tribunales electorales incompletos

Guerrero, México.- José Luis Vargas e Indalfer Infante concluyeron hace unos días su gestión como magistrados electorales, dejando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incompleta rumbo a la elección de 2024.

Sin embargo, no sólo la máxima autoridad en materia electoral quedará mocha: así operan también las cinco Salas Regionales y la Especializada del TEPJF, además de 31 tribunales electorales locales.

En el Senado tienen atorados ocho nombramientos de magistrados federales y 37 estatales.

Si Morena mantiene su postura de omisión, estos órganos jurisdiccionales deberán enfrentar el proceso electoral del próximo año incompletos o supliendo las vacantes con otros magistrados o secretarios.

Para estos tribunales se avecina una sobrecarga de trabajo, pues en México, además de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se renovarán nueve gubernaturas, 31 Congresos locales, mil 803 alcaldías y otros 17 mil cargos más en presidencias municipales o autoridades indígenas.

Ante la polarización política en el país y las obligaciones que deben cumplir los partidos en materia de paridad y acciones afirmativas, se prevé que la judicialización del proceso se intensifique, en comparación con elecciones anteriores.

En 2018, el TEPJF atendió 18 mil casos, mientras que seis años antes, cuando se dio una elección más competida, fueron 26 mil, por lo que ahora se prevé que esa cifra se multiplique.

"Ante esta polarización política que han provocados las famosas pre-precampañas en estos procesos electorales federales y concurrentes en las 32 entidades, se prevé una alta judicialización.

"Es decir, un mar de impugnaciones ante las decisiones de las autoridades electorales federales y locales o por cuestiones frívolas", afirmó el analista político Ernesto Guerra.

Con vacantes y confrontados

La Sala Superior no sólo estará incompleta con la salida de Vargas e Infante, sino que los cinco integrantes que se quedan están confrontados.

El bloque de cinco magistrados que se conformó en 2021 para quitar la presidencia a Vargas, conformado por Reyes Rodríguez, quien lo sustituyó, Janine Otálora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante quedó disuelto con el paso de los meses.

De acuerdo con fuentes de la Sala Superior, Reyes tiene a la mayoría de los magistrados en contra, pues ha adoptado medidas unilaterales en gastos administrativos del organismo y no ha buscado el diálogo para dar trámite a resoluciones.

La magistrada Mónica Soto se queda sola, pues hizo mancuerna con Vargas los últimos años.

Incluso, Vargas e Infante centraron sus mensajes de despedida, el martes pasado, en el llamado a la unidad.

"A mi modo de ver, el debate jurisdiccional enriquece y es fuente de autorreflexión cuando se da con argumentos y no con descalificaciones. Por el bien institucional, de verdad deseo, de cara al proceso electoral federal que ya ha iniciado, y por supuesto al magistrado Reyes Rodríguez, que logre la armonía y unidad indispensable que requiere este pleno", expresó Vargas.

Mientras que Infante agregó: "Que tengan siempre la paciencia, la prudencia y la imaginación para resolver con justicia todas y cada una de las controversias electorales que están por venir. Tengan serenidad en su espíritu, sabiduría y conciencia en sus determinaciones".

En comisiones, el Senado aprobó la idoneidad de los seis aspirantes que integran las dos ternas, una de mujeres y otra de hombres, para suplir a los magistrados salientes. Sin embargo, Morena no ha aceptado continuar con el proceso legislativo.

Hace unos días, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, ofreció negociar con la oposición para que este mes sean nombrados los relevos.

Para aprobar la mayoría de las sentencias a discusión, se requiere únicamente de cuatro magistrados.

Sin embargo, el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente electo de México, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de al menos seis de sus integrantes.

Previendo la falta de nombramientos por parte del Senado, la legislación aclara que en caso de vacante definitiva se designará a un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su cargo hasta que los legisladores seleccionen al definitivo.

"En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención".

De acuerdo con el senador panista Damián Zepeda, eso evitará que Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador dejen inoperante a la Sala Superior, como sucedió con el INAI.

"Basados en la irresponsabilidad con la que ha actuado Morena en los nombramientos de los órganos autónomos, no se vislumbra un panorama positivo, pues hay más de 100 nombramientos pendientes. Entonces, parecería una constante, hecho adrede", sostuvo Zepeda.

"Mi mensaje a Morena y al Presidente es: no van a lograr el objetivo de dejar una Sala Superior débil, va a haber Tribunal, pero sin duda habrá un Tribunal que no va tener la legitimidad que le daría si estuvieran nombrados (los magistrados) constitucionalmente por las dos terceras partes del Senado".

Por ello, convocó a los morenistas a la cordura y prudencia para entender que a todos conviene que, por su integración, no se ponga en duda la calificación o, en su caso, nulidad de la elección presidencial.

Zepeda consideró que los perfiles enviados por la Suprema Corte son de la altura que se necesita para ocupar las dos vacantes.

Salas regionales

Desde hace casi dos años, magistrados de las cinco Salas Regionales del TEPJF han ido cumpliendo su ciclo y ahora a todas ellas les falta un integrante.

Pese a que la Corte envió los perfiles para sustituirlos, el Senado también los tiene detenidos.

Sin embargo, en cuatro de ellas, la ausencia se ha suplido con el secretario general o el secretario de mayor antigüedad de la propia Sala para contar con tres integrantes, como ordena la ley, y sólo la de Jalisco ha decidido mantenerse con dos.

El mismo escenario se vive en la Sala Especializada, encargada de resolver los procesos especiales sancionadores interpuestos ante el Instituto Nacional Electoral por violación a la norma.

El pasado 11 de septiembre, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello cerró su ciclo.

Hace un mes se filtró un audio del senador Ramírez en el que se afirmaba que la orientación era frenar dicho nombramiento, porque no era afín al partido oficial.

Tribunales locales

Los tribunales electorales de 31 entidades tienen 37 vacantes, el único que se salva es Nayari y el Senado también tiene congeladas esas plazas.

En su reforma electoral, Morena planteaba la desaparición de dichos órganos jurisdiccionales locales, con el pretexto de que todo llega al TEPJF.

Los órganos estatales están conformados por cinco miembros., y a 26 les falta uno, mientras que el de Colima tiene tres vacantes, seguido por Jalisco, Ciudad de México, Querétaro y Tabasco, con dos.

"En Salas Regionales y Tribunales están quedando secretarios, pero no es lo debido. El problema no es la carga de trabajo, sino que están asumiendo funcionarios de manera indebida. A nivel local puedo garantizar que no están llegando a esas vacantes los mejores perfiles", advirtió Zepeda.

Congeladas

La Corte envió al Senado dos ternas para ocupar dos vacantes en la Sala Superior del TEPJF, pero Morena y sus aliados frenaron la elección.

Primera

- Marcela Fernández Domínguez

- Gabriela Villafuerte Coello

- Claudia Valle Aguilasocho

Segunda

- Armando Maitret Hernández

- Rubén Lara Patrón

- Francisco Javier Sandoval

Las cifras

31 tribunales estatales tienen vacantes.

5 tribunales estatales con 3 y 2 vacantes.

37 vacantes en total.

Eduardo Ramírez, senador de Morena

"Vamos a valorar si alcanzamos mayorías calificadas, en noviembre. En este momento lo veo complicado, pero por la trascendencia del Tribunal en 2024, esto tendría un matiz diferente".

Damián Zepeda, senador del PAN

"Basados en la irresponsabilidad con la que ha actuado Morena (ante) los órganos autónomos, no se vislumbra un panorama positivo, pues hay más de 100 nombramientos pendientes".