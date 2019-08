Opaco, reporte sobre combate a huachicol

Ciudad de México— El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presumido una reducción de 91 por ciento en el robo de combustibles y un ahorro de 50 mil millones de pesos, tras la aplicación de su estrategia antihuachicol.

Sin embargo, sólo consideró un factor para el éxito de la estrategia, el reporte diario del volumen de hidrocarburos transportado en los ductos, aseguró México Evalúa.

La organización dedicada al análisis de políticas públicas señaló que existe opacidad de Pemex para llegar a esta conclusión, pues no incorpora cifras de toda la cadena de transporte y distribución del combustible, que incluye robo a ductos, robo a pipas, terminales de almacenamiento y gasolineras.

"El indicador que está dando tanto Pemex como Presidencia de la República no es suficiente para tener una perspectiva clara de cómo va el avance al robo de combustible.

"A ocho meses de ese anuncio, tenemos cifras que no son consistentes puesto que no hay una completa transparencia de cómo va el combate", aseguró Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa del Programa Competencia y Regulación.

Pemex publicó por última vez su indicador de tomas clandestinas por estado en octubre del 2018 y desde entonces la estadística no se ha actualizado.

Asimismo, la estrategia tampoco ha resultado en mayores ventas para la petrolera.

En el primer semestre del año, Pemex reportó ventas de gasolina por 728 mil 300 barriles diarios en promedio, una disminución de 6.9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Y en valor, la petrolera registró 225.7 millones de pesos de enero a junio, 34 millones menos, de acuerdo con su último reporte financiero.

"Si es verdad que ha disminuido el robo de combustible vía ducto, por lógica tendrían aumentar las ventas, porque habría mas producto o tendría que aumentar el almacenamiento", expuso Moreno.

López Obrador incluso aseguró que el robo a ductos únicamente corresponde al 20 por ciento el problema nacional, y que por ello, la estrategia abarcaría el trabajo de varias dependencias.

"Hay la hipótesis de que, de todo el robo de combustibles, sólo el 20 por ciento se da con la ordeña de ductos", planteó el mandatario, durante la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex.

Sin embargo, en dicho plan, publicado apenas el 16 de mayo en el DOF, se planteó un enfoque diferente, pues únicamente se hizo mención a Pemex, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, cuando en un inicio se había convocado a 15 dependencias federales, de acuerdo con la Asociación.

Asimismo, Pemex tampoco ha informado a detalle cómo se van a utilizar los ahorros de 50 mil millones de pesos que se han obtenido con la medida.