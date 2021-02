Omiten PAN y PRI postular a perfiles ciudadanos

Tomada de Twitter

Ciudad de México— El carácter "ciudadano" que animó la conformación de la alianza opositora Va por México se quedó en el papel.

Al menos en las listas que aprobó anoche la Comisión Permanente del PAN y la Comisión Política Permanente del PRI, los perfiles ciudadanos brillaron por su ausencia.

A María Elena Pérez-Jaen, ex comisionada del otrora IFAI, le asignaron en el blanquiazul un muy lejano lugar en la posición 20 de las listas plurinominales y anoche mismo comunicó a los panistas que se retiraba de las mismas.

En las últimas semanas, Marko Cortés, líder nacional del panismo, resaltó el carácter "ciudadano" que animaba a Va por México pero, en los hechos, se desentendió de su discurso.

Anoche, en una sesión en la que prácticamente no hubo debate, solo se alzaron las voces de Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del Partido Acción Nacional (PAN), y del senador Damián Zepeda para señalar la falta de candidatos con perfil ciudadano en las listas que se presentaban a votación.

"Cuando se presentó la lista de candidatos por representación proporcional, pregunté que dónde estaban las propuestas ciudadanas, porque se había hecho el compromiso de incluirlas", contó en entrevista el consejero nacional mexiquense.

"Y pregunté porque una de las grandes críticas de la ciudadanía es que los partidos no están abiertos y solamente toman en cuenta a la gente de los propios partidos".

Gómez Morín explicó que no hubo una respuesta muy clara entre los dirigentes después de plantear la pregunta.

"Lo único que estamos viendo es que el partido le da juego a gente del propio partido, pero es un error: debieron haber considerado propuestas ciudadanas. Queremos que la ciudadanía se comprometa a votar, pero el PAN no se compromete con la ciudadanía abriéndole espacios", dijo.

Las listas que presentaron los panistas consintieron a calderonistas, señaladamente a Margarita Zavala, lideresa de México Libre, y a Jorge Zermeño, Francisco Ramírez Acuña y Ana Teresa Aranda, ex directora del DIF.

El blanquiazul también lanzó a Cecilia Romero, ex lideresa nacional; a Santiago Creel, ex Secretario de Gobernación, y al diputado federal Jorge Romero.

Sin acordarse de los perfiles ciudadanos, el PRI postuló a su líder nacional, Alejandro Moreno; a su secretaria general, Carolina Viggiano; al esposo de ésta, el diputado Humberto Moreira; y al secretario de Organización, Ricardo Aguilar.

Además de Pablo Gamboa y Eduardo Murat, hijos del ex senador Emilio Gamboa Patrón y del ex Gobernador oaxaqueño José Murat, y hasta a una ex panista, la diputada Eufrosina Cruz.