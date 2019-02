Omite titular de la Segob declarar penthouse

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió revelar en su declaración patrimonial poseer desde el 2009 un penthouse en Houston con valor actual superior al medio millón de dólares, equivalente a unos 11.1 millones de pesos.

Según información recabada por Grupo Reforma de la Oficina de Avalúos del Condado de Harris, que corresponde a Houston, la ex Ministra de la Suprema Corte es propietaria junto con su esposo -el notario público Eduardo García Villegas- del departamento 2203 de la torre Park Square en Houston, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

El penthouse está en el piso 22, último del edificio, tiene una extensión de 2 mil 903 pies cuadrados (269.7 metros cuadrados) y está valuado actualmente en 583 mil 646 dólares, unos 11.1 millones de pesos mexicanos, según los avalúos oficiales.

Este 30 de enero, la Secretaria de Gobernación finalmente actualizó e hizo pública su declaración patrimonial, luego de un ultimátum del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien un día antes advirtió que "el que no haga pública (su declaración), no puede trabajar en el Gobierno".

Sánchez Cordero declaró ser propietaria de un terreno rústico de 380 mil metros cuadrados, que en 1992 le costó 90 millones de viejos pesos, y un departamento de 318 metros cuadrados que compró en 2004 y reporta con un valor de 2.7 millones de pesos.

El departamento de Houston, según la escritura pública en poder de Grupo Reforma, fue adquirido por la entonces ministra y su esposo el 28 de diciembre de 2009.

El avalúo oficial más antiguo corresponde al año 2013, en el que se le asignó entonces un valor de 462 mil 354, unos 6.0 millones de pesos al tipo de cambio de ese año.

Construida en 1981, la torre Park Square está en el número 49 de Briar Hollow Lane. En algunos documentos oficiales aparece equivocadamente como "Brian" Hollow Lane.

En páginas de bienes raíces se describe al departamento 2203 como un "penthouse espectacular con vistas al River Oaks, al centro de la ciudad, al Centro Médico y a The Galleria", el centro comercial más grande en Texas, que está a unos 5 minutos de distancia.

La renta mensual de un departamento en el piso 21 es de 7 mil dólares, según sitios inmobiliarios.

"Nuestro servicio para nuestros residentes incluye personal 24 horas en la reja de entrada, personal de concierge y portero 13 horas al día", dice la página oficial de la torre Park Square, agregando que cuenta además con sauna, vapor y alberca tamaño olímpica.

De acuerdo con datos de la Oficina de Impuestos del Condado de Harris consultados por Grupo REFORMA, por el departamento de Sánchez Cordero se pagó el año pasado un impuesto a la propiedad por 7 mil 973 dólares. Según las bases de datos, los pagos están al corriente.

La descripción en el avalúo público establece que el departamento 2203 cuenta con dos recámaras, dos baños completos y un medio baño.