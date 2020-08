Omite Andrés Manuel opinar sobre spot de Trump

Reynosa— El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó este viernes a opinar sobre la aparición de su imagen en un spot de campaña del republicano Donald Trump.

"Pues no tengo opinión sobre eso, no quiero meterme, ellos tienen campaña, quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadounidense", expresó.

"Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación de amistad, de respeto".

En conferencia, López Obrador se refirió a su reciente viaje a Washington y celebró que Trump haya reconoció, desde la Casa Blanca, el valor de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

"Me dio mucho gusto escuchar al presidente Trump, primero hablar de que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, me gustó que se reconociera ese dato, yo de otro, yo hablé de 38 millones, pero, hablar de 36 millones de mexicanos en la Casa Blanca, eso me dio gusto", expresó.

"Y también me dio mucho gusto que reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esta gran nación, que los que se han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y es gente que va a buscarse la vida honradamente, entonces escuché eso en la casa blanca y me llenó de satisfacción".

En julio pasado, López Obrador realizó una visita oficial de trabajo a Estados Unidos, para reunirse con Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca, donde dialogaron, ofrecieron un mensaje conjunto y cenaron con empresarios de ambos países.

Apenas unas horas después de la visita, los republicanos difundieron un video en redes sociales utilizando las imágenes del Mandatario mexicano.

Ayer, durante la Convención Nacional Republicana, donde Trump aceptó la candidatura para su reelección presidencial, fue difundido un promocional con los "logros" del magnate en La Casa Blanca.

En el spot de campaña aparece López Obrador durante su visita a Washington en la firma del T-MEC, en julio.

También fueron incluidas imágenes de la construcción del muro erigido en la frontera con México.

Especialistas han considerado que, en la cerrada pelea por la presidencia norteamericana, Trump requiere del respaldo de los votantes latinos y particularmente mexicanos.