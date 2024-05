Ojalá sea el pueblo de Venezuela el que elija.:AMLO

Ciudad de México. -El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que sea el pueblo de Venezuela el que decida quiénes serán sus autoridades en la próxima elección presidencial, en la que compite su homólogo Nicolás Madro.

Durante su mañanera, el Mandatario fue cuestionado sobre las preocupaciones que existen en esa nación sudamericana, ante diversas denuncias por la ausencia de garantías para una contienda equitativa.

"No estoy muy informado. Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuando. Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad, eso es lo que yo deseo, no tengo mayor información", respondió en principio.

-¿No hay preocupación por las inhabilitaciones, desapariciones y detenciones?, se le insistió.

"Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro. No acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos", dijo.

-¿Pero entonces a favor de la ciudadanía venezolana?

"Ah sí, eso sí, en favor de los pueblos de nuestra América y de todos los pueblos del mundo, somos del partido de la fraternidad universal, lo que queremos es que le vaya bien a todos los pueblos y diferenciar lo que son los gobiernos de lo que es el pueblo".

López Obrador, quien mantiene una relación fluida con el Gobierno de Maduro, fue cuestionado sobre las preocupaciones en torno a los comicios venezolanos, programados para el próximo 28 de julio.

En su conferencia, se advirtió al Mandatario sobre señalamientos que apuntan a que los comicios no serán democráticos, libres o justos, debido a que no se respetaron los acuerdos firmados por Maduro y la Oposición e incluso se inhabilitó a la candidata María Corina Machado.