'Ojalá me tapen la boca y BID ayude a Argentina', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ojalá le tapen la boca y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que ayer acusó de tomar decisiones con criterios neoliberales, otorgue su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández.

Luego que el periódico argentino La Nación, publicó que, antes de se cancelara la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Alberto Fernández había decidido no viajar a México debido a que estaba molesto con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay distanciamiento con el Mandatario subamericano.

La molestia, según La Nación, fue por la decisión de México de postular a un aspirante a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no tener una estrategia en común con Argentina, que impulsó a Cecilia Todesca, actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina.

- El presidente Fernandez le pidió apoyo para su candidata al BID, ¿por eso fue la molestia? ¿por qué México no quiso apoyar?, se le cuestionó.

"No, es que nosotros tenemos nuestro candidato (Gerardo Esquivel) y ellos tenían su candidato y el planteamiento es: no puede ser que el candidato propuesto por el Gobierno de Brasil y apoyar por Washington, sea el que imponga, pero después ellos llegaron a un arreglo con el candidato que propuso el Gobierno de Brasil y apoyó Washington.

"Y como Argentina es un pueblo, hermano y Alberto es una gente muy cercana a nosotros, pues, si les va a ayudar eso, adelante y ojalá que les cumplan, yo ya me he vuelto muy escéptico, pero me puedo equivocar, desde luego me equivoco, como cualquier otra persona.

"Y qué tal que la primera acción del BID, para taparme la boca sea un apoyo especial a Argentina. Y entonces si me dirían, tengas para que aprenda".

Ayer, el mandatario federal criticó la elección del nuevo titular del BID, el brasileño, Ilan Goldfajn, que dejó en el camino al candidato de México, Gerardo Esquivel.

Goldfajn fue elegido con el 80 por ciento de los votos, tras una contienda que regresó las riendas de la institución a un latinoamericano, luego de la súbita destitución del estadounidense Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética.

Esquivel fue nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que Alicia Bárcena, su carta original, pidió no ser considerada por "razones personales". Sin embargo, fuentes indicaron que el motivo del retiro de la candidatura fue la postura política "socialista" de la mexicana.