Ofrecen Senado y Gabinete a Ernestina Godoy

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena-PT-PVEM, invitó a Ernestina Godoy a postularse al Senado tras no ser ratificada en la Fiscalía de la CDMX, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que puede integrarse al Gabinete al cargo que ella desee.

"Por considerarla una mujer excepcional, ayer mismo invité a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República", publicó Sheinbaum en su cuenta de X.

La exjefa de Gobierno capitalino acusó que legisladores de la Oposición votaron contra la continuidad de Godoy en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) porque atacó la corrupción inmobiliaria.

"Ernestina Godoy es una mujer honesta, profesional, incorruptible, un ejemplo de cómo se procura la justicia.

"Tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como el cártel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón por la cual la Oposición votó en contra de su ratificación", señaló.

Para seguir por cuatro años más en la FGJ, Godoy necesitaba el respaldo de 44 diputados, pero sólo obtuvo 41; mientras que 25 legisladores del PAN, PRI y PRD votaron en contra de su permanencia al acusar persecución política y que respondía a los intereses de Morena.

Tras el rechazo, el senador Ricardo Monreal declaró que Godoy debería ser considerada para la Cámara alta y no desaprovechar su perfil porque puede aportar mucho al País.

"Ahora, frente a lo que está pasando en México, en una elección sin precedente, podría Morena estar pensando en ella para ser candidata a un puesto de elección popular, si yo fuera el dirigente nacional, estaría pensando en que ella fuera, por ejemplo, candidata a senadora en la Ciudad de México.

"No se puede desperdiciar un perfil como el de ella, que puede aportar mucho al País por su integridad, su capacidad y su honestidad, creo que se equivocó la Oposición al no ratificarla y los habitantes de la Ciudad de México perdimos a una mujer íntegra que lo único que buscó fue perseguir delitos y actuar sin consigna, me consta", dijo el zacatecano.

AMLO le abre las puertas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Ernestina Godoy puede integrarse al Gobierno federal en el puesto que ella quiera lo que resta del sexenio.

Durante su mañanera desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que la aún funcionaria tendrá apoyo popular porque es una mujer honesta.

"Va a tener mucho apoyo porque en el proceso de transformación, ¿quiénes son los que son tomados en cuenta o quiénes deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación que busca la justicia, que combate la corrupción? Pues la gente honesta.

"Tiene las puertas abiertas en el Gobierno federal", ofreció.

-¿Para qué cargo?, se le preguntó.

"Lo que ella quiera, y estoy seguro que hacia el futuro va a tener mucha posibilidades, porque es una mujer de primera, Ernestina Godoy la conozco desde hace 25 o 30 años, por eso estoy hablando así, incorruptible", sostuvo.

En noviembre pasado, el Presidente descartó considerar a Ernestina Godoy en la terna para sustituir la vacante de Arturo Zaldívar en la Corte, pero desde entonces avisó que podía incorporarla al Gabinete.

Hoy, la todavía Fiscal capitalina rendirá su cuarto y último informe de labores en el Altar a la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec.

La Ley Orgánica de la FGJ establece que a partir de mañana quedará al frente de la dependencia el Coordinador General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares Viloria, del equipo cercano de Godoy.

Con información de Claudia Guerrero y Érika Hernández