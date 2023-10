Ofrecen pelear por amnistía de Mario Villanueva

Cancún, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció pelear por la amnistía del ex Gobernador Mario Villanueva.

Esto, luego que un juzgado federal negó el miércoles a Villanueva concederle una amnistía contra la condena de 22 años con 7 meses y 11 días de prisión que le fue impuesta por narcotráfico.

"Entonces, todos estos asuntos los está viendo Rosa Isela (Rodríguez, Secretaria de Seguridad federal), aquí aprovecho también para decir que se promovió una amnistía para Mario Villanueva, porque son 28 años de su juicio, está enfermo y parece que hay interés en que no se libere", declaró.

"Porque un juez negó la amnistía y por lo general no nos niegan los jueces, porque es un procedimiento que se tiene que aplicar, se solicita al juez por parte del ejecutivo, la amnistía y en este caso, negaron la amnistía, aprovechamos para mandarle decir a Mario y a su familia, que ya se está impugnando el proceso y qué vamos a continuar, porque está enfermo y ya fue castigado 28 años", agregó.

Este 4 de octubre, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México determinó que no es viable concederle el beneficio al ex Gobernador de Quintana Roo, no obstante que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación emitió un dictamen favorable para que lo obtenga.

El 28 de septiembre de 2019 -antes de que le concedieran la prisión domiciliaria- Villanueva presentó a la UASJ su escrito de solicitud de amnistía y alegó, entre otros motivos, sus afecciones de salud y la falsedad de las acusaciones en su contra.

Villanueva purga una sentencia de 22 años y 7 meses de prisión por delitos contra la salud, por su implicación con la célula delictiva del Cártel de Juárez que operaba en la Península de Yucatán, bajo el mando de Alcides Ramón Magaña, "El Metro".

El exgobernador fue detenido el 25 de mayo de 2001 en Cancún, extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde lo condenaron a 17 años de prisión, y en 2017 volvió a México para saldar el resto de su castigo.

A su regreso al país, estuvo preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos y luego en el Penal Estatal de Chetumal, de donde salió el 10 de junio de 2020, luego de que un tribunal federal le concediera la prisión domiciliaria.