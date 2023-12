Ofrecen magistrados imparcialidad a Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Magistrados electorales ofrecieron imparcialidad a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición, luego que expresara su desconfianza al Tribunal Electoral federal por las presiones que hubo para hacer renunciar a Reyes Rodríguez como presidente.

El Tribunal informó sobre la reunión de la aspirante con los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Mónica Soto Fregoso, quien asumirá la presidencia del organismo a partir del 31 de diciembre.

"A mí lo que hoy no me genera es confianza. La verdad yo no tengo toda la confianza, hasta no ver cómo van a actuar los magistrados", declaró Gálvez el 15 de diciembre pasado en Puebla, cuando se concretó la renuncia de Reyes Rodríguez, presionado por los tres magistrados que se reunieron hoy con la aspirante.

La precandidata del PAN, PRI y PRD también se ha quejado de que varias de sus impugnaciones han sido rechazadas por el Tribunal, como las que tuvieron que ver con los gastos de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena.

De acuerdo a un comunicado del organismo electoral, la reunión se realizó como parte del diálogo que sostienen los magistrados con todas las fuerzas políticas y sociales del país.

"Se trató de una conversación abierta en la que la magistrada y los magistrados ofrecieron a la aspirante presidencial todas las garantías de que los trabajos del TEPJF, durante este proceso electoral, se llevarán a cabo con absoluta imparcialidad, autonomía e independencia", informó el Tribunal.

Se afirmó que en la reunión, los magistrados expresaron que la resolución de las controversias y la protección de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos están plenamente garantizados.

"En el encuentro, se refrendó la disposición de este órgano jurisdiccional de reunirse con los demás aspirantes a los principales cargos de elección popular cuando así se solicite", se precisó.

Xóchitl Gálvez acudió acompañada de Kenia López, jefa de la oficina de la precampaña presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien también ha sido actora en diversas impugnaciones que se han presentado en el Tribunal.