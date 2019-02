Ofrecen continuidad en política educativa

El nuevo centro que capacitará y evaluará a los maestros contará con un Consejo Permanente que tendrá una visión a 30 años de la política educativa del País, afirmó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

El Secretario dijo ante senadores de la Comisión de Educación que el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continuagarantizará la continuidad de los proyectos y programas educativos.

"Este Consejo lo que va a garantizar es la continuidad de, digamos, la política educativa, en el sentido de que será una memoria viva de cómo se tomaron las decisiones, cuál es el resultado tangible de la aplicación de éstas, cuáles se deberían o no cambiar", expuso.

"Este Consejo puede ser algo muy importante porque tendría además la obligación de tener la visión de largo plazo, de largo aliento. Estamos proponiendo una visión a 30 años, que es lo que requiere precisamente el sistema educativo de tener un horizonte de largo alcance".

Moctezuma reiteró que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) desaparecerá porque está deteriorado por mantenerse alejado del magisterio y de las escuelas.

"Lo que buscamos con un nuevo Centro, y por eso le llamamos de revalorización del magisterio, es que tenga como filosofía trabajar para que la evaluación de los maestros, la capacitación magisterial, la formación magisterial, precisamente sea su objetivo", sostuvo.

"Que tenga un objetivo relacionado con la mejora continua de la educación. Aquí estamos pensando en una evaluación integral no precisamente de los maestros sino también del sistema educativo y de la autoridad educativa. Estamos pensando en una liga entre evaluación y capacitación".

El funcionario consideró que los dos problemas de la reforma educativa fueron la falta de consenso y la prisa por implementarla.

Además, dijo, las primeras evaluaciones que aplicó el INEE marcaron el rechazo de los profesores a ser evaluados.

Ningún maestro, explicó, perdió su empleo por reprobar un examen, pero aproximadamente mil profesores perdieron su trabajo por no presentarse a la evaluación.

Moctezuma reconoció que en todo el País existe un problema en torno a la relación laboral entre Gobernadores y magisterio.

"Hay dos sistemas: el sistema federalizado que está en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que paga el Gobierno federal y el sistema estatal que paga el Gobierno local", enfatizó.

El Secretario de Educación adelantó que posiblemente en tres años todas las escuelas del País estarán conectadas a internet.