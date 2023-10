Ofrecen a Calica hasta 8 mil mdp

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su Gobierno ofrecerá hasta 8 mil millones de pesos por 2 mil 400 hectáreas que hoy son propiedad de la empresa Calica, filial de la constructora Vulcan Materials.

"Les estamos enviando, ya les enviamos una propuesta para buscar un acuerdo, lo que pasa es que creo que están mal asesorados, qué bueno que se trata este tema, porque seguramente ellos van a escuchar lo que estoy expresando", declaró.

"Les estamos proponiendo, ya lo hice por escrito, hicimos un avalúo de todo el terreno y estamos proponiendo, pagarles, comprarles todo el terreno, el avalúo habla de 6 u 8 mil millones de pesos, las más de 2 mil hectáreas y les estamos planteando que solo se utilizaría que se buscaría la forma de poner un centro de diversión, de recreación en la zona ya afectada y el resto lo declararíamos reserva natural, protegida, cerca de 2 mil hectáreas", agregó.

En conferencia desde Cancún, el Mandatario federal aseveró que resolverá el asunto antes de concluir su mandato.

"Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho lo del cambio climático, ¿qué más apoyo para conservar el medio ambiente que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo?

"Sin embargo, no ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuestan a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos, vamos a tomar una decisión legal, completamente legal", anunció.

En un video proyectado en la mañanera, el Gobierno federal acusó a Calica de haber provocado el peor desastre ecológico en la Península de Yucatán.

"No ha realizado obras de remediación ambiental en la zona a pesar de los evidentes, daños a la naturaleza, durante tres décadas, la empresa Calica, exporto cada semana 3 mil 500 toneladas de roca caliza por barco, la mayor parte hacia Estados Unidos, algo así, 5 millones 460 mil toneladas de piedra, por su alcance, su dimensión y por qué el es irreversible, lámina de cálcica, representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán, y sobre todo en la Riviera Maya", señala el video.