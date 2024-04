Ofrece Sheinbaum a productores revisar uso de glifosato

Morelos, México.- Después de firmar el "Acuerdo Nacional para una República Rural, Justa y Soberana" con una alianza de organizaciones productoras del campo, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, aseguró que no entrará al país el maíz transgénico y se revisará el uso de glifosato.

En la Hacienda donde hace 105 años fue asesinado el líder revolucionario Emiliano Zapata, en Chinameca, Morelos, la candidata prometió una transición ecológica del campo, en la que se aprovechen los conocimientos tradicionales, pero también los científicos.

"Necesitamos hacer una transición a lo ecológico, es difícil, no es sencilla, no es algo ideal. Ya vimos todo el tema del glifosato, que su sustitución no es tan sencilla, pero tenemos que caminar hacia allá, tenemos que caminar por la protección de las mexicanas y mexicanos", dijo en la región sur de la entidad.

La "Cuarta Transformación" que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo, ha apoyado al campo, sin embargo, se necesita seguir trabajando.

"Vamos a seguir apoyando a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños propietarios, a los campesinos, a las campesinas. Sin maíz no hay país y no va a entrar el maíz transgénico", indicó, lo que le valió los aplausos y proclamas de los asistentes.

El Acuerdo firmado por Sheinbaum establece 11 puntos para apoyar a los campesinos y pequeños productores.

Entre los firmantes estuvo Ignacio del Valle, líder de los campesinos de Atenco, que en el sexenio de Vicente Fox se opusieron a la construcción del aeropuerto en esa localidad.

Del Valle, a su vez, ofreció a Sheinbaum hacer proselitismo a su favor en 32 mil ejidos y varias comunidades.