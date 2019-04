Ofrece Michelle Bachelet trabajar por desaparecidos

Monterrey— La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue recibida esta mañana por la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Secuestrados, Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores) en su paso por Monterrey.

Con mariachis, flores y carteles, integrantes de Amores recibieron a la comisionada y le expusieron la situación de sus familiares.

Bachelet agradeció el recibimiento y reiteró su compromiso para trabajar en la búsqueda de desaparecidos.

"Las personas desaparecidas no son alejado a mi historia, yo misma estuve desaparecida", expresó.

"Transmitiré con todas las distintas personas con las que ya me he encontrado y hemos hablado de la situación de los desaparecidos", agregó.

"Para estimular, apoyar, para que se pueda avanzar con mayor rapidez y saber dónde están, que pasó en ellos y que haya justicia".

Luego de sostener una reunión en la Ciudad de México, Bachelet llegó al aeropuerto de esta ciudad para dirigirse a Saltillo, donde se encontrará de forma privada con asociaciones y familiares de personas desaparecidas, para abordar el problema de las desapariciones en el País.