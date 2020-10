Ofrece Delgado un 'Morena del amor y sin acoso'

Reforma / Archivo

Ciudad de México.- Mario Delgado, aspirante a la presidencia de Morena, ofreció que este será el partido del amor y sin acoso para las mujeres.

Luego de una semana en que sus simpatizantes y él mismo pidieron que se investigue a Porfirio Muñoz Ledo por acusaciones de supuestos actos de acoso sexual, el diputado ofreció que no habrá machismo en Morena si gana la encuesta por la dirigencia.

"Morena debe garantizar esos espacios, la paridad para las mujeres y que puedan ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de machismo", planteó en San Luis Potosí.

"Tenemos que integrar como parte de la formación política de los militantes de Morena la perspectiva de género, que un morenista se distinga por el respeto que tenga a las mujeres, por el impulso que dé a la participación política de las mujeres, con respeto y sin ningún tipo de acoso o de violencia".

Delgado reconoció que hay tensiones internas, ante lo cual llamó a la unidad y la fraternidad.

Afirmó, incluso, que sigue siendo amigo de Porfirio Muñoz Ledo.

"Hay muchas tensiones, mucha polarización en el País, incluso en nuestro movimiento, pero tenemos que cambiar esa situación. Y parte de nosotros mismos, de que nosotros respetemos a los demás y que tengamos sentimientos buenos hacia el prójimo", expuso acompañado de legisladores locales y federales, así como políticos de la región.

"Mi llamado es a que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en promotores de la unidad en nuestro movimiento. Tenemos que lograr que Morena sea el partido del amor y la fraternidad, y eso nos va reunir a todos, eso va a hacer un partido sólido, un punto de apoyo fundamental para el Presidente de la República en estos momentos definitivos en la historia de nuestro País, queremos que siga adelante el proyecto de la transformación".

En conferencia de prensa con medios locales, Delgado evitó responder a las críticas de Muñoz Ledo.

"Entiendo que las campañas sacan lo mejor y lo peor en algunas ocasiones de quienes participan. Yo me he puesto como reto que salga de mí siempre lo mejor", comentó.

"Yo creo que somos amigos, hicimos un trabajo muy eficaz en la Cámara de Diputados, él como presidente de la Mesa, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política, y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos".

Delgado continuó en esa entidad las giras de fin de semana que inició desde septiembre para promover su candidatura a la presidencia de Morena, a pesar de que está prohibida la promoción personal por no tratarse de una elección con voto de los militantes.

El diputado nuevamente se deslindó de la propaganda con su imagen y nombre que hay en todo el País con la leyenda "Mario Delgado para Morena" y el lema "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", por medio de espectaculares, lonas en casas, calcomanías y anuncios en el transporte público.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral ordenó a Delgado retirar la promoción de su imagen, luego de las denuncias que promovió Muñoz Ledo.

Por ello, el aspirante pidió a militantes y simpatizantes que lo apoyan a que retiren los anuncios a su favor.

"Les pido por favor a todos los militantes, a todos los simpatizantes del País, que esas muestras de apoyo las retiren, así lo ha solicitado el INE para que no tengamos ningún problema. Que se baje ya todo eso, porque además tenemos que recordar que esas formas de hacer política no las compartimos y no son eficaces", dijo luego de varias semanas de promoción en todo el País.

"Lo que funciona ahora en política es el casa por casa, el comentar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, tener plática sobre los temas importantes para nuestro País"-

Al despedirse, Delgado citó una frase de Ernesto "El Che" Guevara para insistir en que Morena debe ser el partido del amor y la fraternidad,

"Quiero cerrar con una frase que me pasaron por ahí, cuando platicaba esta idea de que tenemos que promover a Morena como el partido del amor y la fraternidad, decía Che Guevara que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es lo que nos toca ahora, promover la unidad, el amor y la fraternidad entre todos", dijo en conferencia de prensa.