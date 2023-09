Ofrece Delgado a ebrardoristas no tomar represalias

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que se ha reunido con diputados que respaldan a Marcelo Ebrard para ofrecerles que no habrá represalias si permanecen en el partido.

Sin embargo, negó que los esté presionando con candidaturas o su reelección, como denunciaron legisladores.

Argumentó que les pidió no tener miedo y que respetaba la decisión que tomarán en lo individual o como grupo.

"Les dije que era el momento de que ellos tomaran la decisión, no tuvieran algún tipo de miedo porque en este proceso interno no habrá privilegios para los que, digamos, ganaron. Ni tampoco represalias para los que no estuvieron con la persona que ganó en este proceso.

"Los aspirantes a algún otro cargo, pues ya saben cuál es el camino, es ganar su encuesta. Entonces yo quería que tuvieran esa seguridad, que no les vendieran el cuento de que los van a perseguir, de que ya no tienen posibilidades en Morena, no, y tampoco levantarles falsas expectativas, de decirles: les ofrecemos esto para que se queden", dijo.

Ante la advertencia de Ebrard de que si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no repone el proceso, se irá del partido, Delgado lo minimizó.

"No creo que sea ningún amago, él está en su derecho de hacer esta impugnación, entonces lo que le vamos a decir a la Comisión es que sea muy rigurosa en la revisión de esta impugnación, de todos los documentos que se han presentado, que lo tome con mucha seriedad y actúe con mucha responsabilidad", apuntó.

Argumentó que seguirá buscando a los ebrardoristas para pedirles unidad.

Arrancará Sheinbaum gira en Oaxaca

La aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum, se reunió con Delgado para diseñar la gira de la unidad que arrancará por todo el país, la cual arrancará el próximo domingo en Oaxaca.

El dirigente morenista informó que serán encuentros privados, sólo con la militancia.

"Van a ser eventos para la toma de protesta de los Comités de Defensa de la Transformación, son eventos internos, no puede haber publicidad de la doctora Sheinbaum, no se puede hablar de que se busca algún tipo de cargo o ninguna propuesta de gobierno, se tiene que hablar de cuestiones exclusivamente internas", informó.

Aseguró que si estos actos se realizan en espacios abiertos serán controlados, además de que su costo lo asumirá el partido, pues la aspirante presidencial es "Coordinadora en Defensa de la Transformación".

El dirigente no quiso informar sobre cuánto costó el proceso interno, ni el detalle sobre todas las preguntas que se aplicaron en la encuesta, y finalmente cuántas boletas fueron anuladas.