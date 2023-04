Ofrece Delfina Gómez recortar salarios de altos funcionarios

Ocoyoacac, México.— Durante su segundo día de campaña, Delfina Gómez Álvarez, candidata de la coalición PT-PVEM-MORENA, aseguró que de ser electa adelgazará el salarios de altos funcionarios estatales.

En compañía de la dirigente de Morena, Martha Guerrero, y del dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc, Delfina Gómez aclaró que no habrá despido a trabajadores de base o sindicalizados del Gobierno estatal.

"El trabajo es sagrado, pero no habrá trabajos de más, no podemos tener al secretario del secretario del secretario del presidente, del senador o gobernador, vamos a quitar lo que no se pueda sostener y que no sea necesario; a los trabajadores de abajo les vamos a tratar de mejorar su salario", prometió.

"Pero a los que son de abajo, a la gente que necesita su trabajo, al contrario, le vamos a tratar de superar su salario, abajo el salario de los funcionarios que a veces son muchos, y vamos a fortalecer a los de abajo", indicó.

Aclaró que trabajará bajo un esquema de austeridad.

"Vamos a trabajar lo que es la austeridad, se van a reducir los salarios a lo que es los altos niveles y a los compañeros de abajo hay que aumentarles porque no se vale que los de arriba tengan un salario muy bien y los de abajo no alcanzan un salario más que digno", dijo.

Durante un evento previo en el municipio de Santa Cruz Atizapán, Delfina Gómez dejó en claro que va por el apoyo del Magisterio, pues ofreció basificación a los maestros del Estado de México.

"Como Secretaria de Educación hicimos cerca de 650 mil basificaciones a nivel nacional, eso nos da idea de cuántos maestros no tenían basificación y que se puede hacer; sin embargo, en el Estado de México, todavía tenemos un buen porcentaje y estaremos en ese proceso de trabajar la basificación", dijo.

Por su parte, Martha Guerrero aseguró que si en alguien se centra la manera de coaccionar el voto es en las mujeres por lo que pidió que no se dejen intimidar.