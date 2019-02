Ofrece CCE apoyo y AMLO dice 'trato hecho'

Ciudad Juárez— Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ofreció ayuda para transformar a México al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En la difícil tarea de transformar al País, usted y sus colaboradores no están solos, estamos los empresarios como mexicanos. Me interesa decir que en esta misión no buscamos ningún privilegio, queremos acompañarlo y estamos preparados y capacitados para ayudar", expresó durante su discurso de toma de protesta al frente del CCE.

"Hagamos historia, nosotros le ayudamos", enfatizó.

Durante la 36 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, López Obrador calificó a Salazar Lomelín como un hombre honesto e íntegro y respondió a los ofrecimientos del nuevo líder del sector empresarial.

"Le tomo la palabra en sus dos propuestas. Él (Carlos) agrega que hagamos el compromiso que haya inversión, de acuerdo, trato hecho. Dos, dice Carlos, hacer el compromiso para terminar con la pobreza en el sexenio, trato hecho".

"Como sé que va a coincidir conmigo, le hago esta propuesta: que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción", agregó el Presidente.

Salazar Lomelín también señaló que, con su presencia en el evento, López Obrador manifiesta el interés en otorgarle un papel importante a los empresarios en su proyecto de transformación del País.

"Los empresarios no debemos hacer política", sentenció.