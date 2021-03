Ofrece ayudar a FGR exoperador de Cabeza de Vaca

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— El diputado local por el PAN en Tamaulipas, Arturo Soto Alemán, afirmó que está dispuesto a colaborar con las autoridades federales para detener a los delincuentes que meten pipas con combustible de contrabando a México. Aseguró además que no ha sido notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta extorsión a operadores de pipas con el hidrocarburo.

Reforma publicó este martes que la FGR investiga la instalación de retenes ilegales para extorsionar a quienes hacen contrabando de combustible, y que entre los indagados está Arturo Soto Alemán, exsubsecretario de Ingresos en la gestión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

"No he sido notificado de ninguna denuncia, de existir, me pongo a disposición de la FGR para brindar toda la información que ayude a detener y llevar ante la justicia a los grandes contrabandistas y sus aliados", anotó el legislador en sus redes sociales.

De acuerdo con las indagatorias de la FGR, el exfuncionario encabezó en 2018 un punto de control en la "Y" donde convergen las carreteras Reynosa-San Fernando y Matamoros-San Fernando.

Esa "garita", con agentes fiscales estatales apoyados por fuerzas policiacas, no tenía otra finalidad que cobrar las cuotas a las pipas que transportan gasolina y diésel de contrabando, según la indagatoria.