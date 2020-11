Ofrece AMLO reabrir caso de periodista asesinada en Veracruz

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció reabrir el caso de Regina Martínez, periodista asesinada en su domicilio, en Veracruz, en 2012.

"En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo que se busque el procedimiento para reabrir el caso. Es un compromiso. Conozco a Regina, cubrió todo nuestro andar, nuestra trayectoria en Veracruz en 1990-1991 como reportera de Proceso.

"La conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional, entonces si vemos la forma legal de que de reabra el caso, si es que está archivado, yo no sabía que se hubiese cerrado el caso pero si es así, lo reabrimos y se hace una investigación a fondo", dijo en su conferencia mañanera.

El mandatario afirmó que le pedirá a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aclarar la situación de cada uno de los periodistas que han fallecido, en qué casos hay detenidos y en cuáles todavía no se detiene a nadie.

Lamentó que se sigan presentando casos de asesinatos a periodistas y dijo que el Gobierno no protege a ningún grupo.

"En el caso de los asesinatos a periodistas se siguen presentando lamentablemente. Estamos en los hechos buscando que no queden impunes, no hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo", aseveró.

"No hay contubernio, entonces podemos conocer toda la verdad, como es nuestro compromiso en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y otros crímenes o actos de autoritarismo que quedaron sin castigo, todo está abierto y tenemos que hacer justicia".