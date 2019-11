Ofrece AMLO mediar en conflicto Alemán-Televisa

Ciudad de México— El presidente López Obrador ofreció intervenir en conflicto entre Grupo Alemán y Televisa para evitar que acudan a tribunales.

Esto luego que esta última demandó a Alemán por incumplir el contrato de compra del 50 por ciento de las acciones de Sistema Radiópolis, que había sido pactado en mil 248 millones de pesos, y que debió concretarse en septiembre pasado.

"Hay diferendo por la compra de estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet, nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque nos los han pedido, y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y que se mantenga como fuente de empleo y trabajo, se cierra una empresa y se afecta a trabajadores, por eso no queremos mortandad de negocios, al contrario, que cada vez estén más fuerte las empresas", expuso en conferencia desde Palacio Nacional.

Reforma publicó en días pasados que dos jueces de la Ciudad de México ordenaron asegurar las cuentas bancarias del empresario Miguel Alemán Magnani y de sus 24 empresas, entre ellas Interjet, como resultado de las demandas mercantiles presentadas por Grupo Televisa.

Posteriormente, el empresario Miguel Alemán Magnani acusó a Televisa de pretender que se le haga un doble pago por la compra de la participación en Radiópolis y señaló que con la protección ilegal de una Juez, Televisa está causando graves daños y perjuicios a Grupo Alemán.

El Mandatario aseguró que su Gobierno tiene la obligación de ayudar a las empresas nacionales por lo que apoyará a la aerolínea Interjet.

"Hay una polémica sobre Interjet y todas las empresas ligadas a la familia Alemán, nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales para que no fracasen, no significa rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales, y como existe competencia, últimamente no se ha hablado de Interjet, y tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y en lo que podamos ayudar lo vamos hacer", dijo en conferencia mañanera.

"Desde luego no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deuda privada en deuda pública, que fue lo que se hizo con el Fobaproa, pero no significa el que el Gobierno no ayude, en lo que se pueda, sobre todo en controversias".