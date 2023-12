Ofrece AMLO condolencias por muerte de Guadiana

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del senador Armando Guadiana, quien luchaba contra el cáncer de próstata que padecía desde 2017.

"Lo debí decir desde el principio: mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte, le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo cariñoso.

"Les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, muchos amigos de Armando en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados, un abrazo a todos sus familiares, lo lamentamos mucho", expresó López Obrador.

Armando Guadiana Tijerina, empresario coahuilense y senador por Morena, falleció esta madrugada mientras se encontraba internado en una clínica privada de Monterrey.

En octubre, Guadiana Tijerina había ingresado a un hospital de Houston, Texas, para atender el cáncer de próstata.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que pese a tener diferencias con Guadiana, siempre hubo respeto mutuo y que incluso pidió que no lo "bajaran" de la encuesta en la elección de Coahuila.

"Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos, nunca chocamos y teníamos diferencias pero nos respetábamos, él supo respetarme, yo también. Cuando venía ahora la elección de Coahuila, él había declarado algo en contra de Morena o en contra mía y en ese entonces todavía participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento al que milito, el movimiento del que soy parte.

"Y me preguntaron de por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no, a nadie hay que dejar afuera y ganó la encuesta. Y luego también buscaba la forma y el que gana una encuesta es porque el pueblo quiere, porque la gente así lo quiere y esa es la regla que se debe de respetar. Entonces, sí lamento mucho su fallecimiento de Guadiana, seguimos juntos recorriendo Coahuila, su Estado, de la zona carbonífera que por ahí era él", añadió.