Ofrece AMLO basificar a petroleros

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció plazas a los trabajadores de Pemex que están contratados por honorarios o como eventuales.

La propuesta es semejante a la de basificar a miles de trabajadores del sector Salud a lo largo del sexenio.

El Ejecutivo federal hizo este anuncio hoy en un mensaje dirigido a trabajadores petroleros de una de las plataformas del Complejo Cantarell, en el mar de Campeche.

"Les digo también a los trabajadores petroleros que, en la medida de nuestras posibilidades, poco a poco, pero avanzando siempre, se van a ir basificando a los trabajadores transitorios", les dijo mediante un altavoz, lo que provocó aplausos de los petroleros.

De acuerdo con un video publicado en sus redes sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador les reiteró que no se elevará la edad de jubilación para los trabajadores sindicalizados.

"Les digo también que van a mantener sus prestaciones. En su momento di a conocer que, en la revisión del último Contrato Colectivo, se llegó a ofrecer que estaban dispuestos lo dirigentes a que se aumentara la edad de jubilación a cambio de prebendas políticas y de privilegios, dijimos que no, vamos a mantener la misma edad de jubilación", sostuvo entre aplausos.

López Obrador insistió en que se garantizará la elección libre de dirigentes sindicales.

"Vamos a limpiar a Pemex de corrupción y lo vamos a hacer entre todos, porque esta empresa es de nuestro pueblo, de la Nación, y es de nuestra generación de los que vienen detrás de nosotros", indicó.

El Mandatario federal agradeció a los trabajadores por su apoyo en el rescate de la industria petrolera.

"Ya no se va a continuar con la privatización del petróleo, vamos a administrar los bienes de la Nación con los trabajadores, los técnicos, de nuestro País, para que esta industria se levante, ya lo estamos logrando.

"Vamos a seguir apoyando a Pemex con presupuesto público para que, en los años posteriores, Pemex apoye, como lo ha hecho siempre, al desarrollo de México para que haya presupuesto suficiente, que se pueda destinar al desarrollo de México, a la educación, a la salud, al bienestar de nuestro pueblo", afirmó.