Ofrece AMLO a empresas tratar transición eléctrica para evitar juicios

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a alrededor de 20 empresas, la mayoría extranjeras, del sector eléctrico para dialogar sobre la transición que habrá luego que la Corte avaló la ley eléctrica que prioriza a la CFE sobre privados.

Durante la mañanera, el mandatario federal convocó a las empresas a sentarse a platicar sobre los cambios a la legislación, especialmente el freno al autoabasto, en vez de presentar desde ya denuncias penales.

"¿A qué quiero llegar? A qué aún cuando ya es ilegal y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal, no es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, las más importantes deben ser 10, 20, la mayoría extranjeras, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal", lanzó López Obrador.

"Entonces tenemos que hablar, yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo, estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad, completa, que violan la Constitución, entonces vamos a buscar un proceso de transición, donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley, vamos a llevar a cabo este acuerdo".

"Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar de este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables, gerentes, que empiecen a hacer consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque es cosa juzgada", agregó.

El jefe del Ejecutivo celebró que en el Congreso se haya aprobado la reforma a la Ley de Minería para que el Estado explote el litio.

"Decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la CFE, vamos a cumplir el compromisos de no aumentar el precio de la luz y también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, es un mineral estratégico (...) que se va emplear en el mundo, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos, quiero agradecer a todos los diputados, senadores, que apoyaron la reforma de minería para que el litio sea propiedad de la Nación y que no se cometa ningún abuso, que ningún país extranjero, ninguna empresa, corporación foránea, quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México", aplaudió.