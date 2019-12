Oficializa EU a inspectores laborales para embajada en México

Washington DC.- En el proyecto de ley de implementación del T-MEC que será considerado la próxima semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Administración del presidente Donald Trump prevé la contratación de cinco agregados laborales para la Embajada de ese país en México.

Los agregados asistirían al Comité Laboral Interagencias, encabezado por el Representante Comercial de EU e integrado por las dependencias federales que Trump considere convenientes, en el monitoreo del cumplimiento de las "obligaciones" de México en la materia.

El Comité, que deberá reunirse al menos cada 90 días durante 5 años, evaluará en particular la implementación de la reforma laboral en México.

En caso de considerar que México incumple las obligaciones en materia laboral que aceptó en el marco del T-MEC, podrá recomendar al Representante Comercial adoptar medidas.

"El Secretario (del Trabajo) podría enviar o asignar hasta 5 empleados de tiempo completo del Buró (de Asuntos Internacionales) para: uno, ayudar al monitoreo y cumplimiento de las acciones laborales de México y para preparar un reporte que será presentado cada trimestre", indica el proyecto de ley HR5430.

Señala que entre los sectores prioritarios para el monitoreo se encuentran el automotriz, acero, minería, electrónica y call centers.

La Administración Trump detalla en el proyecto todo el entramado burocrático que deberá ser creado para garantizar la implementación del T-MEC.

Solicita 840 millones de dólares para ponerlo en marcha, de los cuales 30 millones estarían destinados al Buró de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de EU.

La figura de agregados laborales es distinta a la figura de panelista contenida en el nuevo mecanismo bilateral de respuesta rápida acordado como parte del Protocolo de Enmiendas de Implementación del T-MEC firmado esta semana por los gobiernos de Canadá, EU y México.

El pasado miércoles, Reforma publicó que EU podría realizar labores de vigilancia en México sobre el cumplimiento de la legislación laboral, mediante un esquema que incluía la figura de "agregados".

Y ahora Seade los rechaza

Mientras el jueves, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, dijo que se acababa de enterar de los agregados laborales que EU pretende establecer en su Embajada en México para vigilar la implementación del T-MEC, ayer los rechazó por considerarlo un agravio.

El funcionario reprochó la intención de colocar a cinco empleados estadounidenses en una legislatura auxiliar, pese al rechazo de México en las negociaciones bilaterales del tratado.

"Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la Administración en Estados Unidos, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo", dijo en conferencia.

"A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y, por lo tanto, debió haber sido consultada".

Se prevé que hoy Seade se reúna en EU con Robert Lighthizer, Representante Comercial estadounidense, así como con otros funcionarios de ese país para destrabar esta diferencia.