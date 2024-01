Ocupa Querétaro tercer lugar en robo a transporte

Santiago de Querétaro, Querétaro.- El estado de Querétaro ocupa el tercer lugar en robo en transportes a nivel nacional en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De 2019 hasta 2023 se contabilizaron 3 mil 558 reportes de este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Luis Cresencio Sandoval, General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que el año pasado hubo 593 casos de ese delito, por lo que aseguró, la tendencia es a la baja.

"Sobre la incidencia delictiva, aquí vemos en la tabla que (Querétaro) tiene en robo a transportes el tercer lugar a nivel nacional pero con una tendencia hacia la baja", expuso en la mañanera de AMLO.

De acuerdo con la información presentada, en 2015 hubo 777 casos de robo a transporte en la entidad que actualmente Gobierna el panista Mauricio Kuri; en 2016, 950; 2017, 855; 2018, 561; 2019, 738; 2020, 851; 2021, 760; 2022, 616; y 2023, 593.

La semana pasada, REFORMA publicó que los atracos a punta de pistola a transportistas y automovilistas que circulan en la Autopista México-Querétaro se recrudecieron al inicio de este año.

Los días 15, 17 y 18 de enero se registraron asaltos a mano armada, así como el asesinato de un trailero sobre esa vialidad.

Esta mañana, el General Secretario aseguró que el robo a transportes en Querétaro ha venido reduciéndose desde hace tres años.

"En diciembre, en robo a transportes, tuvieron 54 eventos de esta naturaleza, la tendencia es a la baja, aquí podemos ver cómo desde el 2020 han venido reduciéndose este delito", reiteró.

Reconoce GN que robo a transporte migra en autopistas

David Córdova Campos, Comandante de la Guardia Nacional, prometió que se reforzarán los patrullamientos en la México-Querétaro para disminuir el robo a transportes, pues dijo que el problema "migra" entre vialidades que conectan con el centro del País.

Aseguró que la presencia de guardias nacionales redujo ese delito en la Autopista México-Acapulco y después se registró un aumento de asaltos en la México-Puebla, pero se ha ido conteniendo en el último año.

"El segundo tramo fue México-Puebla, ha ido migrando esta situación, hicimos lo mismo, aplicamos ese procedimiento (de patrullajes) y hemos controlado la situación en la México-Puebla, decir que al 100 por ciento sería erróneo, pero hemos avanzado mucho.

"En este caso, es el tercer caso que se nos presenta la México-Querétaro, efectivamente es una carretera densamente poblada, permanentemente, todos los días a toda hora, y estamos implementados el sistema ahora nuevamente para bajar este problema, el problema existe, efectivamente, ese es el procedimiento que vamos a efectuar a incrementar patrullamientos", añadió.

Atribuyó que las reparaciones en la Autopista influyen en que los automovilistas disminuyan la velocidad, lo que podría estar relacionado con asaltos.

"Estamos en permanente contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes porque hay razones, es el hecho de que haya tramos que están en reparaciones, se presta para que haya disminución de velocidades.

"La verdad es que estamos tomando medidas y yo creo que en un plazo corto de tiempo vamos a tener mejores resultados y vamos a disminuir este problema", añadió.

Córdova Campos no precisó cuántos efectivos se sumarán a las labores de vigilancia, pero dijo que él mismo constató la presencia de agentes en la México-Querétaro, pese a denuncias de transportistas.

-¿Cuánto es lo que van a incrementar su presencia o han incrementado, porque mencionan los transportistas que no ven presencia de la Guardia Nacional en esta zona?, se le preguntó.

"Fíjese que ayer que me trasladaba yo de la Ciudad de México para acá (Querétaro), me vine por tierra en la noche, para constatar el trabajo de la Guardia Nacional y le quiero comentar que como a las 20:30 horas de la noche teníamos un tractocamión volteado y ahí estaba la Guardia Nacional.

"O sea, me percaté personalmente de la presencia de la Guardia Nacional, decir que no estamos, no es así, sí estamos y es una gran responsabilidad la que tenemos y estamos cumpliendo con ella y vamos a dar mejores resultados", insistió.

REFORMA publicó en noviembre pasado que el modus operandi del crimen organizado en la México-Querétaro es rebasar y cerrar el paso a las unidades a punta de pistola, principalmente entre el Arco Norte y la caseta de Tepotzotlán.

En esta vía, que en los últimos meses ha registrado un aumento de puntos de venta de huachicol, la delincuencia monta asaltos con varios vehículos que siguen a distancia a las unidades de carga con tecnología de punta y provenientes principalmente del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, o el Bajío, alertaron empresas de seguridad.

Entre el kilómetro 92 y el kilómetro 58, con dirección a la Ciudad de México, los asaltantes usan sus vehículos como barrera para provocar tráfico y "accidentes", para acorralar a sus víctimas, o tras darles seguimiento, los atacan en tramos solitarios, se establece en las denuncias de los choferes afectados.