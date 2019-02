'O no declaró penthouse o lo acreditó a un tercero'

Ciudad de México— Si el penthouse que posee en Houston la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no aparece en su declaración patrimonial es porque lo registró a nombre de alguien más o no lo declaró, aseguró la secretaría de la Función Pública (SFP).

Fernando Martínez, director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, rechazó que esta institución haya omitido la difusión del inmueble, pues el sistema DeclaraNet no permite hacer manipulaciones a los datos registrados por los servidores públicos.

"Depende de la forma en la que haya declarado el bien, podría ser que lo declaró a nombre de otra persona o que no se haya declarado. Si lo registró a nombre de su esposo, no aparece", explicó.

"Sólo el servidor público, dueño de su información, puede ver la versión íntegra, nosotros sólo podemos ver la versión pública. De nuestra parte no hubo una omisión, siempre actuamos conforme a derecho, protegiendo los datos personales tanto del declarante como de los terceros involucrados".

Corresponde a cada funcionario, dijo, señalar qué información autoriza que se publique en la versión pública de su declaración patrimonial.

En el caso de la titular Gobernación, insistió, si el penthouse no está es por la forma en la que ella misma declaró su patrimonio.

"Tiene que ver con la forma en que se declaró. Si declaró que el propietario es su cónyuge, no aparece para nada. Si se declaró que es en copropiedad, aparece el bien, pero no el monto. Esto es una plataforma prediseñada, no es manipulada manualmente, está vigente desde 2015. No es algo que nosotros hayamos implementando, nosotros estamos trabajando con estos instrumentos", planteó.

De acuerdo con Martínez, el área a su cargo brindó asesoría al equipo de Sánchez Cordero previo a que ella presentara su declaración.

"Sí, yo estuve en contacto directo con su secretaria particular y con el equipo de la doctora Olga Sánchez Cordero", dijo.

Aunque desde diciembre realizó su declaración patrimonial, Martínez detalló que fue hasta el 30 de enero cuando la funcionaria dirigió una solicitud a la SFP para que se hiciera pública.

Tal petición, indicó, fue atendida de inmediato y se desplegó la versión pública en función de la que ella misma declaró.

Hasta ayer, afirmó Martínez, la titular de Segob no había formalizado la solicitud para que el penthouse fuese información pública en su declaración patrimonial.

Para que eso suceda, precisó, la Sánchez Cordero deberá girar un oficio en el que solicite que se haga público, pero si está a nombre de alguien más, deberá incluir un consentimiento expreso firmado por el propietario del inmueble, el cual aparecerá en la plataforma como una "nota aclaratoria".

Difunden Secretarios bienes de cónyuges

Aunque según la versión oficial no pueden difundirse de manera automática los bienes adquiridos por un funcionario y sus cónyuges, algunos de los miembros del Gabinete federal buscaron la forma de hacerlos públicos.

A diferencia de la Secretaria de Gobernación, ocho de ellos si aprobaron que en sus declaraciones patrimoniales se publicara este rubro.

Mediante una "nota aclaratoria", la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo público el valor de tres departamentos y dos casas que posee en copropiedad con su esposo.

El Secretario de Salud, Carlos Alcocer, incluyó una nota aclaratoria para dar a conocer el monto de las obras de arte que tiene en copropiedad con su esposa, además de una cuenta y un fondo de inversión.

Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, utilizó una nota aclaratoria para reportar en copropiedad un terreno rústico, ubicado en el Municipio de Amanalco, Edomex.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública, reportó que posee dos locales, un terreno, un departamento y tres casas. No obstante, en dos de las tres casas que declaró se omite el valor, ya que, según el formato de la declaración patrimonial, están a nombre del declarante y su cónyuge.

En la misma situación se encuentra la declaración patrimonial de Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, quien declaró, entre otras propiedades, una casa de la que no se publica el valor de la propiedad.

La declaración patrimonial de Rocío Nahle, Secretaria de Energía, omite publicar montos del valor que tienen las dos casas que declaró a su nombre y el de su cónyuge.

Bajo el criterio de copropiedad con el cónyuge, también hicieron públicos bienes los titulares de Economía, Graciela Márquez, y de Turismo, Miguel Torruco.