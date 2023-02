'Nunca oculto información a AMLO', truena Ebrard contra Bárcena

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tronó contra Martha Bárcena luego de que la exembajadora afirmó en una entrevista que el canciller negoció las políticas de expulsión de Estados Unidos en secreto.

Ebrard aseguró que Bárcena no sólo se ha dedicado a calumniarlo desde que salió de la Administración, sino que le tiene un "rencor obsesivo".

"La exembajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados en donde ha podido. Es un rencor obsesivo diría yo, su gran objetivo no es la verdad, sino ver cómo me hace daño todos los días", sostuvo en la conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, Ebrard afirmó que, de no haberle compartido información a Andrés Manuel López Obrador sobre las intenciones de EU de imponer aranceles y aceptar que México fuera "tercer país seguro", no sería canciller ahora.

"Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita".

"Pero también se lo informamos al Senado antes de ir yo a Estados Unidos, fui al Senado de la República y les dije a los senadores: van a querer imponernos el tercer país seguro, para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político, unánime, cosa que se logró, ahí están los documentos", aclaró.

El titular de Relaciones Exteriores dijo que Bárcena está en su derecho de expresarse, pero cuestionó el porqué hasta ahora realiza estas acusaciones cuando hay tiempos electorales y no antes.

"Ella dice que se llega un acuerdo secreto, este es el libro (de las memorias de Mike Pompeo) y hay otros libros con otras versiones. Esos libros -como bien dice el presidente- están diseñados para los procesos electorales, porque todo eso se basa en una posición anti-migrantes.

"Es una embajadora emérita, ella tiene su derecho pero me parece muy sui géneris que esté cuestionando al Gobierno del que formó parte y yo diría por qué no lo dijiste en su momento, porque ahorita después de...", señaló.

Por su parte, el presidente López Obrador mencionó que no se arrepiente de nombrar a Bárcena en su momento como embajadora, pero lo que es importante es ejercer el derecho de réplica.

"No, no (me arrepiento de nombrarla), pero si está diciendo cosas que no son ciertas no es más que ejercer el derecho de réplica. Lo hemos planteado y lo que dice Marcelo lo sostengo, están en campaña y hacen sus libros. (...) Y no es ninguna falta de respeto, no hay que callar, hay que hacer valer la transparencia, que es la regla de oro de la democracia".

"Antes no se podía hablar de estos temas, ahora es debate abierto, no hay nada que esconder, por eso no han podido nuestros adversarios, no han podido. Adelante la polémica, es bueno el debate porque además exhibe lo que significa el conservadurismo, es fuera máscaras, ya no hay medias tintas, ya es vamos a definirnos con claridad, no a la política robadera", agregó.