Nunca he tenido rencillas con Samuel García: Adán Augusto

Ciudad de México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que mantiene diferencias con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sin que ello represente que existen rencillas entre ambos.

Entrevistado al llegar al Palacio de Gobierno, el funcionario federal negó que prevalezca un clima de confrontación con el Mandatario local, a pesar de que lo ha calificado como hipócrita e incapaz, por rechazar la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública y, al mismo tiempo, pedir "hasta por teléfono" el despliegue de más fuerzas federales en el estado.

- "Nunca he tenido rencillas con el Gobernador, sí tenemos posiciones en las que no coincidimos", dijo.

- ¿Va a pedir disculpas?, se le preguntó.

- ¿Quién?, cuestionó el Secretario.

- Usted

- "No, yo no sé si el Gobernador me quiera pedir disculpas. pero no hay lugar a eso. Somos políticos".

- ¿Van a mantener el diálogo?

- "Siempre hemos mantenido el diálogo".

- ¿Y las confrontaciones que ha habido?

- "Yo no sé a qué confrontaciones se refieran, yo tengo una posición y una opinión y la respeta él, como yo respeto la de él".

Esta tarde, el titular de Segob arribó a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por el Gobernador.

Ambos políticos se saludaron, se abrazaron brevemente frente a los medios y se reunieron en privado para abordar temas relacionados con el agua y la seguridad pública.

Minutos antes del encuentro, el responsable de la política interna del País fue cuestionado sobre los calificativos con los que se ha referido al Gobernador y, también, sobre sus polémicas declaraciones en las que aseguró que los mexicanos del sur del País son más inteligentes que los norteños.

¿Y por qué dijo que los del sur son más inteligentes que los norteños?, se le cuestionó.

"Porque respondí a una expresión del señor Gobernador que decía que los del sur somos flojos".

El ex Gobernador de Tabasco aceptó que mantiene diferencias con el Gobernador por temas como el acueducto de la presa El Cuchillo, el trasvase de agua desde Tamaulipas y, sobre todo, en la necesidad de prolongar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, como lo establece la reforma constitucional que ha cabildeado en las últimas dos semanas por los estados.

"(Diferencias) en la manera que él decidió no apoyar el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública".

¿En la militarización?, se le preguntó.

"No es militarización, eso es una mentira", respondió.