Nunca he conversado con Sheinbaum, pero la apoyaría.- Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, el ahora ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que nunca ha tenido cercanía con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

No obstante, el emecista planteó que apoyaría a la morenista, pero sin relacionarse con su Gobierno.

"Aunque me tiren y me digan, yo nunca he conocido, nunca he tenido una plática, una conversación con Claudia Sheinbaum, más que cuando la vi en los debates, cuando la saludaba", dijo Máynez durante una sesión en vivo de TikTok, a la que se conectaron casi 50 mil personas.

En la transmisión Máynez contó que ayer, luego de que se dieron a conocer los resultados preliminares de la elección, se comunicó con Sheinbaum.

"Le dije que yo en su momento tenía que decir lo que no me parecía, y que en ese momento le deseaba lo mejor y que no era poca cosa ser la primera presidenta mujer de la historia. Fue muy breve", platicó.

"Hay que desearle bien a la presidenta, si yo le puedo ayudar en algo. No, obviamente no me voy a meter a Morena, no me voy a meter a su Gobierno".

"Pues que le vaya bien, sí le deseo mucho éxito", agregó.

Asimismo, Máynez afirmó que tampoco tiene nada personal contra Xóchitl Gálvez, aunque reconoció que no le gustó su campaña.

"A Xóchitl la conocí un poco más, de antes, me extrañó mucho cómo fue su campaña. No me gustó. Lo he dicho muchas veces, pero siempre me cayó bien antes de la campaña y no tengo nada contra ellas".

Máynez fue cuestionado sobre si impugnará la elección al igual que Gálvez, pero dijo que él ya lo había hecho cuando aseguró que sus dos contrincantes iniciaron campaña fuera de tiempo.

"Yo ya impugne hace mucho porque lo que yo dije es que la campaña iniciaba el primero de marzo e hicieron muchas trampas sobre todo previas, bardas, espectaculares, lonas, derroche, despilfarro.

"Yo empecé, pues, con mucha desventaja, incluso cuando yo empecé esta campaña la candidata de Morena me llevaba más de 2 millones en TikTok y la candidata del PRI-PAN me llevaba medio millón de seguidores en TikTok, porque ya venían con un campañón desde hace muchísimo tiempo, y pues ustedes saben lo que sucedió. Remontamos".