Nunca declaró Del Mazo contra la 4T.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió al Gobernador priista Alfredo del Mazo al señalar que ha sido respetuoso y no ha hecho declaraciones en contra de su Gobierno.

"Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo", declaró.

"No puede haber banderas partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería. Jamás una declaración en contra del Gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México", agregó.

En un hecho inusual, el Presidente acudirá hoy al último Informe de Gobierno del Mandatario mexiquense.

En el evento, que se realizará en el Palacio de Gobierno, en Toluca, el priista será anfitrión del Presidente, quien nunca acude a este tipo de ceremonias ni siquiera a las de las y los Mandatarios emanados de su partido.

"Ahora que se presentó, el último una interpretación sobre un amparo para que no se distribuyeran los libros de texto, él tomó la decisión de que se aceptara la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación Pública y de que se entregaran los libros de texto en el Estado de México", destacó.

"En fin, tengo mucho que agradecerle y reconocerle al Gobernador del Estado de México, independientemente de que es un gran Estado con un pueblo excepcional, trabajador. La gente del Estado de México, todo el Estado de México, es parte de la gran Ciudad de México, como no voy a reconocer a la gente de Ecatepec, de Chimalhuacán, de Neza, de Texcoco, a todos los que viven en ese gran Estado de México", añadió.

Se prevé que López Obrador se encuentre nuevamente con el Gobernador Del Mazo durante la inauguración del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, que correrá de Zinacantepec a Lerma, en el Valle de Toluca, con cuatro estaciones.

Dicha ceremonia se llevará a cabo el 14 de septiembre y, como declaró hace dos semanas, López Obrador se quedará en Toluca para atestiguar la toma de protesta de Delfina Gómez, como la primera Mandataria de Oposición en la entidad.

El Presidente ha reconocido públicamente la colaboración del Mandatario mexiquense durante las obras complementarias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).