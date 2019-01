Nueva ola migrante amenaza a fronteras

Tijuana- El Ayuntamiento de Tijuana informó que el Gobierno federal debe responsabilizarse de los migrantes que sean recibidos en esta frontera, tanto de la caravana que está en marcha como por la nueva política migratoria de Estados Unidos para que permanezcan en México durante su proceso de asilo.

"Pedimos que destine recursos y asuma la responsabilidad directamente", subrayó Leopoldo Guerrero, Secretario del Ayuntamiento de Tijuana, durante una conferencia en el puerto fronterizo de El Chaparral.

Guerrero indicó que el Gobierno federal no les ha anunciado si retornará a migrantes este viernes como parte de la nueva política migratoria de EU.

El funcionario municipal indicó que hasta ahora no ha habido comunicación por parte del Gobierno federal sobre las personas que pudieran ingresar a Tijuana desde Estados Unidos con un proceso para obtener asilo en ese País.

Señaló, sin embargo, que los 15 albergues con mil espacios para migrantes en Tijuana están saturados.

"Nosotros siempre hemos apoyado esos espacios por parte de Desarrollo Social, pero ahora están saturados", mencionó.

"Espero que puedan dar servicio, sobre todo si viene más gente, la ventaja es que en los albergues hay mucha movilidad de gente".

Apuntó que cuando hubo una caravana en Tijuana de seis mil centroamericanos, la ciudad destinó cada día hasta medio millón de pesos en la atención alimentaria, de hospedaje y médica de los migrantes.

"En el momento más crítico de la caravana migrante se gastaron medio millón de pesos diarios en ropa, agua y alimentos", sostuvo.

En El Chaparral aún no hay información sobre los migrantes que pudieran cruzar a México.