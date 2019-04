Notifican omisión a Senado por magistrados

Ciudad de México— El Senado fue notificado hoy de la omisión en que ha incurrido al no haber designado a los magistrados anticorrupción.

"Hoy el Senado fue notificado de la sentencia de amparo sobre los magistrados anticorrupción. Procederemos a cumplir la sentencia", informó el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, en Twitter.

El 4 de abril, un tribunal federal ordenó al Senado y al Ejecutivo, en sentencia inapelable, transparentar y concluir el proceso de nombramiento y ratificación de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), congelado desde abril de 2017.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó un amparo que ordena a la Cámara alta, o en su defecto a la Comisión Permanente, que "decida inmediatamente sobre la ratificación o no" de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa designados en abril de 2017 por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

A éstos les tocará imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción, función durante años a cargo de contralorías adscritas al Ejecutivo.

Hasta ahora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha enviado nuevos nombramientos para sustituir los que hizo Peña Nieto, por lo que el tema sigue congelado en el Senado, que tendrá que encontrar la forma de acatar la sentencia de amparo.