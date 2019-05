Nosotros también sabemos gritar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un desafío a los críticos de su política en materia de salud, que mantuvo congelados recursos para Institutos.

"El año pasado se destinaron 90 mil millones de pesos a la compra de medicamentos y no hay abasto de medicinas porque sólo 10 empresas concentraban toda la venta de medicamentos, hacían su agosto. Por eso, ahora los que no protestaban antes, los que se quedaban callados como momias, ahora gritan como pregoneros.

"¿Dónde nos hicimos nosotros? En la calle, en las plazas. ¿Quieren gritar? Nosotros también sabemos gritar y a ver quién se cansa primero. La cuarta transformación va a significar saciar el hambre y sed de justicia del pueblo", expresó el tabasqueño.

Durante un evento de entrega de programas del Bienestar en Querétaro, el Primer Mandatario reiteró el logro de ya no condonar impuestos a grandes contribuyentes, pues dijo que se trata de un acto de justicia.

"Año con año se le condonaban los impuestos a los machuchones, a los de mero arriba, los potentados. Se condonó de impuestos los últimos dos sexenios 400 mil millones de pesos a un puñado de traficantes de influencia.

"Firmé ya un decreto de que se cancela la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Con todo eso, está mejorando la recaudación y además es un acto de justicia. ¿Cómo va a haber un grupo que no pague impuestos?

"Estos se tienen que cobrar de manera progresiva y deben pagar más los que obtienen más ingresos. Eso se terminó y todo esto está generando algún nerviosismo, pero yo les digo a los que no están de acuerdo que se vayan acostumbrando, porque no vamos a dar ni un paso atrás", dijo el Presidente.

López Obrador también tuvo un diferendo con integrantes de Antorcha Campesina, organización a la que el Mandatario ha acusado de malgastar recursos públicos para beneficio de sus líderes.

"Los antorchistas le decimos sí a las obras, no a los moches", decía una de sus pancartas."Señor presidente, con la salud no se juega", era otro mensaje.

Las playeras de los manifestantes decían: "Orgullosamente Antorcha Campesina".

Ante los gritos de los inconformes, López Obrador reiteró que no se entregarán recursos a organizaciones.

"La inconformidad es porque quieren que se siga entrgando el apoyo a través de las organizaciones, ¿no es así?", cuestionó.

El Mandatario convocó entonces a una asamblea popular a la que consultó, a mano alzada, si el Gobierno debía repartir recursos vía las organizaciones o de manera directa, propuesta que finalmente ganó.

"Es que es mejor para todos", señaló el Presidente, "porque, si se entrega a través de las organizaciones, muchas veces son los líderes quienes se quedan con el dinero, viven colmados de atenciones, de privilegios, mientras la gente está en la pobreza".