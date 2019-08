'Nos vieron la cara a todos los mexicanos', dice fiscal a Robles

Ciudad de México— El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó retadoramente: "Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara".

Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12 horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya.

"Qué bueno que dijo que vino a dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo después de que nos vieran la cara a todos los mexicanos".

En ese momento Robles ya había sido vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y desvío de casi 5 mil millones de pesos cuando encabezó la Sedesol y luego la Sedatu.

Las principales pruebas eran 24 dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, testimonios de tres testigos colaboradores, ocho oficios que ellos enviaron a Robles para advertirle de irregularidades y falsificación de firmas para operar el saqueo.

Con las pruebas aceptadas y valoradas por el juez, el fiscal Granados le tiró a Robles un par de banderillas y le reprochó la protección política y jurídica que tuvo en el anterior Gobierno de Enrique Peña.

"Quizá puede argumentar (Robles) que vino a dar la cara, como cuando creía tener el manto protector del 'No te preocupes, Rosario' (que le dijo el Presidente Peña Nieto), cuando finalmente fue tocada con el pétalo de una denuncia penal".

Después de la intervención del fiscal, Robles pidió la palabra.

"Aquí he estado y siempre he dado la cara. En consecuencia, debe actuar conforme a las leyes y no para la tribuna".

Para el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Rosario Robles estaba inmersa en una "unidad de propósito delictivo" que operaba de manera organizada para obtener en forma ilícita recursos del erario federal.

Además consideró como increíble que la exfuncionaria no se percatara de los miles de millones de pesos que fueron extraídos por sus subordinados.

"Rosario Robles debió informar a su superior jerárquico o bien evitar que se desviaran los recursos. Debió velar por los recursos con honradez (...) Es increíble que no estuviera al tanto".

Y luego como juez de plaza, Delgadillo no se dejó presionar por Robles quien le había pedido no emitir un fallo para recibir los aplausos de la tribuna.

"No somos un tribunal de carácter social. Aquí no se dictan sentencias populares", dijo el juez al final de la audiencia que concluyó a las 6:25 horas.

Nuevas compañías: 'Miss Moni' y la homicida de Plaza Artz

Rosario Robles quería llevar su proceso en libertad. Era martes 13.

Para convencer al juez, entregó comprobantes de domicilio y dijo que vivía en la misma casa desde hace 24 años, en Coyoacán.

Pero la fiscalía exhibió que había tramitado una licencia de conducir el pasado 7 de agosto con un domicilio distinto.

Es por eso que el juez decidió mandarla al frío penal de Santa Martha Acatitla, donde hay problemas de agua y camas insuficientes.

Robles estará por ahora en el área de Medidas Cautelares, a la espera la investigación complementaria.

En esa misma zona, enfrentan su proceso con prisión preventiva oficiosa Mónica García Villegas, "Miss Moni", dueña del Colegio Rébsamen, y Esperanza Gutiérrez, acusada de asesinar a dos israelíes en Plaza Artz.