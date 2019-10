Normalizan vuelos en Culiacán

Ciudad de México— Cd. de México (18 octubre 2019).- Las operaciones del aeropuerto de Culiacán han empezado a normalizarse, tras las balaceras ocurridas ayer en esta ciudad, informaron el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), a cargo de la operación del lugar, y aerolíneas.

"OMAInforma #Aeropuerto de #Culiacán comienzan a regularizarse las operaciones. Recomendamos dar seguimiento a través de su respectiva aerolínea para vuelos que desde ayer fueron afectados", publicó el operador en su cuenta de Twitter.

Además, Aeroméxico informó a sus pasajeros que se encuentra operando de forma normal sus vuelos a Culiacán

La aerolínea opera ocho vuelos diarios entre Culiacán y la Ciudad de México.

Sin embargo, mencionó que desde ayer y hasta ahora implementó una política de flexibilidad a sus clientes, que consiste en no cobrar los cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, así como por cambio de vuelo, siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina.

"Si el cliente realiza un cambio de ruta, sólo tendrá cargo por la diferencia de tarifa entre el boleto original y el nuevo al momento de realizar el cambio", explicó en un mensaje dirigido a sus clientes.

Asimismo, agregó, si un pasajero decide no utilizar el beneficio, el cliente cuenta con un año de vigencia para hacer los cambios, a partir de la fecha de expedición.

VivaAerobus e Interjet también confirmaron que la operación de sus vuelos desde o hacia Culiacán operan con normalidad.

Volaris dio a conocer que por los hechos ocurridos en dicha ciudad había cancelado 12 vuelos programados para ayer y hoy, aunque no ha confirmado si decidió normalizar las operaciones este viernes.