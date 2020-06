Nombran a encargado de despacho en Conapred

Ciudad de México— El Consejo Nacional para Prevenir la Discrminación (Conapred) nombró a un encargado temporal de despacho, tras la renuncia de su titular, Mónica Maccise Duayhe.

Se trata de Paolo César Flores Mancilla, quien se desempeña como director general Adjunto de Quejas del órgano de la Secretaría de Gobernación.

Maccise reunció el 19 de junio, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Conapred tendría que desaparecer junto con otros organismos onerosos y sin resultados.

El Estatuto Orgánico del Conapred establece que en ausencia de la persona titular, ésta será suplida por quien ocupe la Dirección General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación.

De no ser posible, quedará como encargada de despacho la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas del órgano.

En este caso, el Conapred no designó a quien encabeza la Dirección General Adjunta de Vinculación, debido a que se encuentra en periodo vacacional.

La víspera, la Asamblea Consultiva del Conapred propuso que la persona que dirija este órgano sea designada a través de un proceso de consulta amplio, abierto y transparente.

Confirma ataques, descarta robo de datos

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) confirmó que su página web sufrió ayer cuatro ataques cibernéticos.

No obstante, aseguró que no hay indicios de que fueran vulnerados los datos personales o información sensible del órgano de la Secretaría de Gobernación.

La víspera, la página del Conapred fue hackeada presuntamente por "Anonymous Iberoamerica", que además colocó un mensaje en contra del Gobierno federal.

"Hemos visto cómo el nuevo régimen de Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa", se leía en letras rojas

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que los cuatro ataques fueron confirmados tras un análisis de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia, en coordinación con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional.

Aclaró que, tras los "accesos no autorizados", el área de sistemas procedió inmediatamente a bloquear la información, dio vista a las autoridades competentes y realiza un diagnóstico exhaustivo para evaluar lo sucedido y garantizar la seguridad del sitio.

"Sin embargo, no hay indicios de que fueran vulnerados los datos personales o información sensible".

Como medida preventiva, la página del Conapred quedó fuera de servicio hasta concluir el diagnóstico en curso.

Mientras tanto, el Conapred pondrá a disposición del público una página alterna con información básica, así como los medios para continuar atendiendo quejas en contra de actos de discriminación.