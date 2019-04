Nombra AMLO para CRE a cuatro 'bateados'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestinos y Guadalupe Escalante como integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario anunció que anoche envió las designaciones, luego que el Senado rechazó por segunda vez sus ternas de propuestas para integrar al organismo regulador.

López Obrador calificó de inédito el proceder del Legislativo, pues demuestra su autonomía, y sostuvo que estarán en su derecho los legisladores que han promovido un amparo.

"Sé que se van a amparar, pues están en su derecho y el Poder Judicial va a resolver, ¿a poco no es un arena nueva?", dijo.

"Ya no es el Ejecutivo el Poder de los Poderes, esto es inédito, es un auténtico Estado de Derecho, lo que había antes era un estado de chueco, predominaba la politiquería, el reparto de cargos, como se integraban los órganos, esto mismo, ¿Cómo se integró el INE?, ¿El Tribunal? Ya eso ya no, son los legisladores los que deciden libremente".

Senadores de oposición presentaron ayer ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa un amparo para inconformarse por el envío de las mismas ternas por parte del Ejecutivo.

El presidente sostuvo que es motivo de orgullo el que el Senado actuara como lo hizo y lo respeta.

"A Porfirio Díaz, los diputados le daban la razón antes de que abriera la boca, no se oía ni el zumbido de una mosca, nomás que puros ronquidos, levantaban la mano", expuso.

"¿Creen que al Presidente Díaz Ordaz le rechazaban las ternas? ¿A quién, a Fox, a Calderón, a Peña? No, realmente es un timbre de orgullo lo que sucedió ayer, es algo inédito y qué bueno que actúan así los senadores, con independencia, con autonomía, tienen todo nuestro respeto y vamos a cumplir con el procedimiento legal".

El Presidente dijo que los nombramientos corresponden a quienes en la votación en la Cámara alta obtuvieron más votos, pero no alcanzaron las dos terceras partes.

Linares Zapata obtuvo el apoyo de 65 senadores, Campos de 64, Celestinos, 67 y Escalante, 61.

Desde el primer envío de las listas, senadores de PAN, PRI, PRD y MC cuestionaron la capacidad técnica de los 12 perfiles.

Guadalupe Escalante confesó que había buscado en internet la definición de la CRE, en tanto que Norma Campos echó en cara a la senadora panista Xóchitl Gálvez haber mostrado en tribuna unas "orejas de burro" para descalificarle junto con Ángel Carrizales, otro de los aspirantes.

De José Alberto Celestinos, de 85 años de edad, López Obrador dijo que es uno de los mejores ingenieros en refinación de México, que "verdaderamente sabe" de cuestiones de petróleo.